Бег сжигает жир, но только если знать эти 7 правил

Бег считается одним из самых доступных и полезных видов активности. Достаточно удобной одежды и хороших кроссовок, чтобы начать. Этот вид кардионагрузки не только укрепляет сердце и сосуды, но и, как показывают исследования, способствует долголетию даже при минимальной регулярности. Кроме того, бег положительно влияет на психоэмоциональное состояние, помогает справляться со стрессом и улучшает настроение.

Он также один из самых эффективных способов тратить калории. Например, получасовой бег в среднем темпе (10 минут на милю) помогает человеку весом 68 кг сжечь около 340 калорий. Неудивительно, что бег так популярен среди тех, кто стремится похудеть. Но чтобы сделать его ещё более результативным для снижения веса, стоит использовать несколько приёмов.

1. Контроль сердечных зон

Интенсивность нагрузки напрямую влияет на то, какие источники энергии использует организм. При беге в так называемой зоне 2 (50-60% от максимального пульса) активнее расходуется жир. Узнать свой максимум просто: 220 минус возраст. При таком темпе говорить на бегу становится заметно сложнее — это и есть верный признак нужного уровня усилий.

2. Постепенное увеличение дистанции

Чем больше километров в неделю вы пробегаете, тем выше суммарный расход энергии. Но наращивать объём нужно осторожно — не более чем на 10% каждую неделю. Новичкам стоит чередовать бег с шагом, чтобы безопасно повышать выносливость. Обязательны дни отдыха или лёгкой активности, а также разнообразие — плавание, йога или пешие прогулки.

"Когда люди начинают бегать ради похудения, они часто делают слишком много слишком быстро", — отметила тренер Эми Дворецки.

3. Ускорение

Чем выше скорость, тем интенсивнее работают мышцы и сердце. Так, бег на 8,5 минут на милю позволяет сжечь на 50 калорий больше за те же полчаса, чем бег в темпе 10 минут на милю. Интервальные тренировки — отличный вариант: разогрев, затем короткие ускорения и восстановительный бег. Такой подход не только увеличивает расход калорий, но и запускает эффект "дожигания" после тренировки.

4. Повышение интенсивности другими способами

Интенсивность можно увеличить не только скоростью. Бег в горку, по лестнице или на дорожке с уклоном заставляет тело работать против силы тяжести. Дополнительный вариант — жилет с утяжелением (около 15% веса тела), который повышает энергозатраты примерно на 12%.

5. Сочетание с силовыми упражнениями

Тренировки с отягощением помогают сохранить мышечную массу, что важно для поддержания обмена веществ. Хорошее решение — чередовать бег и силовые упражнения в формате круговой тренировки. Такой подход экономит время и доказано эффективен для снижения веса.

6. Правильное питание

Без корректировки рациона бег не даст максимального результата. Люди, которые совмещали тренировки с изменением питания, теряли больше жира. Важно избегать как переедания "за пробежку", так и сильного дефицита калорий. Белок в рационе помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает мышцы.

7. Качественный сон

Недостаток сна связан с набором веса: он повышает аппетит, тянет к калорийной пище и снижает активность. Минимум семь часов ночного отдыха — обязательное условие. При этом важно учитывать, как вечерние или ранние пробежки влияют на ваш режим сна.

Чтобы бег помогал снижать вес, нужно не только увеличивать скорость, дистанцию или интенсивность, но и сочетать его с полноценным питанием, силовыми нагрузками и отдыхом. Главное — подобрать такой формат занятий, который будет приносить удовольствие. Ведь регулярность всегда важнее разовых подвигов.