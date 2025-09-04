Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Легкая пробежка
Легкая пробежка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Бег сжигает жир, но только если знать эти 7 правил

Бег для похудения: тренер Марни Кунц назвала эффективные способы увеличить расход калорий

Бег считается одним из самых доступных и полезных видов активности. Достаточно удобной одежды и хороших кроссовок, чтобы начать. Этот вид кардионагрузки не только укрепляет сердце и сосуды, но и, как показывают исследования, способствует долголетию даже при минимальной регулярности. Кроме того, бег положительно влияет на психоэмоциональное состояние, помогает справляться со стрессом и улучшает настроение.

Он также один из самых эффективных способов тратить калории. Например, получасовой бег в среднем темпе (10 минут на милю) помогает человеку весом 68 кг сжечь около 340 калорий. Неудивительно, что бег так популярен среди тех, кто стремится похудеть. Но чтобы сделать его ещё более результативным для снижения веса, стоит использовать несколько приёмов.

1. Контроль сердечных зон

Интенсивность нагрузки напрямую влияет на то, какие источники энергии использует организм. При беге в так называемой зоне 2 (50-60% от максимального пульса) активнее расходуется жир. Узнать свой максимум просто: 220 минус возраст. При таком темпе говорить на бегу становится заметно сложнее — это и есть верный признак нужного уровня усилий.

2. Постепенное увеличение дистанции

Чем больше километров в неделю вы пробегаете, тем выше суммарный расход энергии. Но наращивать объём нужно осторожно — не более чем на 10% каждую неделю. Новичкам стоит чередовать бег с шагом, чтобы безопасно повышать выносливость. Обязательны дни отдыха или лёгкой активности, а также разнообразие — плавание, йога или пешие прогулки.

"Когда люди начинают бегать ради похудения, они часто делают слишком много слишком быстро", — отметила тренер Эми Дворецки.

3. Ускорение

Чем выше скорость, тем интенсивнее работают мышцы и сердце. Так, бег на 8,5 минут на милю позволяет сжечь на 50 калорий больше за те же полчаса, чем бег в темпе 10 минут на милю. Интервальные тренировки — отличный вариант: разогрев, затем короткие ускорения и восстановительный бег. Такой подход не только увеличивает расход калорий, но и запускает эффект "дожигания" после тренировки.

4. Повышение интенсивности другими способами

Интенсивность можно увеличить не только скоростью. Бег в горку, по лестнице или на дорожке с уклоном заставляет тело работать против силы тяжести. Дополнительный вариант — жилет с утяжелением (около 15% веса тела), который повышает энергозатраты примерно на 12%.

5. Сочетание с силовыми упражнениями

Тренировки с отягощением помогают сохранить мышечную массу, что важно для поддержания обмена веществ. Хорошее решение — чередовать бег и силовые упражнения в формате круговой тренировки. Такой подход экономит время и доказано эффективен для снижения веса.

6. Правильное питание

Без корректировки рациона бег не даст максимального результата. Люди, которые совмещали тренировки с изменением питания, теряли больше жира. Важно избегать как переедания "за пробежку", так и сильного дефицита калорий. Белок в рационе помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает мышцы.

7. Качественный сон

Недостаток сна связан с набором веса: он повышает аппетит, тянет к калорийной пище и снижает активность. Минимум семь часов ночного отдыха — обязательное условие. При этом важно учитывать, как вечерние или ранние пробежки влияют на ваш режим сна.

Чтобы бег помогал снижать вес, нужно не только увеличивать скорость, дистанцию или интенсивность, но и сочетать его с полноценным питанием, силовыми нагрузками и отдыхом. Главное — подобрать такой формат занятий, который будет приносить удовольствие. Ведь регулярность всегда важнее разовых подвигов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи: рельефный пресс возможен только при низком проценте жира сегодня в 3:38

Секрет нижнего пресса: почему V-образная линия достаётся не всем

Кубики на животе — не результат одного упражнения, а работа целой системы. Узнайте, как тренировать пресс правильно и избежать ошибок новичков.

Читать полностью » Силовые упражнения помогают снижать вес быстрее кардио — мнение диетолога Алиссы Смолен сегодня в 3:10

Силовые тренировки против кардио: один секретный фактор решает, кто сильнее в борьбе с лишним весом

Что эффективнее для похудения — бег и велосипед или упражнения с весами? Эксперты разобрали плюсы и минусы каждого подхода.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу Реда Элмарди назвал плавание и садовые работы заменой ходьбе сегодня в 2:50

Семь тренировок, которые заменят ходьбу и откроют неожиданные возможности тела

Не только ходьба способна укрепить тело и поднять настроение. Есть несколько альтернативных тренировок, которые подойдут каждому и не перегрузят суставы.

Читать полностью » Эксперты: мышцы груди восстанавливаются за 48–60 часов после тренировки сегодня в 2:17

Ширина хвата решает всё: почему грудь меняется прямо на глазах

Как правильно тренировать грудные мышцы, чтобы добиться силы и объёма? Подробный гид с анатомией, упражнениями и правилами составления программы.

Читать полностью » Врач Йошуа Киньонес: регулярная ходьба улучшает пищеварение и работу суставов сегодня в 2:10

10 минут прогулки в день — и организм начинает работать совсем иначе

Ходьба — это больше, чем способ передвижения. Узнайте, как простая привычка способна укрепить тело и разум, а также защитить от болезней.

Читать полностью » Инструктор Мириам Шестак объяснила, как пилатес помогает задействовать пресс сегодня в 1:50

20 минут, которые меняют осанку: простая тренировка на коврике

Пилатес укрепляет пресс и спину, помогает держать осанку и щадит суставы. Узнайте, как начать с простого 20-минутного комплекса.

Читать полностью » Упражнения для грудных мышц: названы лучшие варианты для массы и рельефа сегодня в 1:22

Новички срывают тренировки: три ошибки, из-за которых грудь остаётся плоской

Правильный тренинг груди — это не только жим штанги. Разбираем лучшие упражнения, программу и ошибки, которые мешают росту мышц.

Читать полностью » Дженнифер Ханкенсон из Йеля перечислила лучшие упражнения с гантелями для укрепления рук сегодня в 1:10

Тайное оружие для рук: простые движения с гантелями меняют тело

Простые, но эффективные упражнения с гантелями помогут укрепить руки, улучшить метаболизм и защитить организм от возрастных изменений.

Читать полностью »

Новости
Еда

Вафельные трубочки готовят за 30 минут: пошаговый рецепт
Наука и технологии

Новая находка в Перу: трёхмерная стена доказывает существование развитой цивилизации 4000 лет назад
Культура и шоу-бизнес

Ченнинг Татум признал развод с Дженной Дуан самым тяжелым периодом жизни
Туризм

Вертолётные экскурсии Камчатки: маршруты над вулканами и озёрами
Красота и здоровье

Врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк: отеки под глазами могут быть признаком болезней почек
Садоводство

Осенний лайфхак для дачников: раскрываем пользу оставленной ботвы на грядках
Еда

Торт Дамский каприз готовят с медом и кремом
Авто и мото

Новый Citroen C5 Aircross стал крупнейшим и самым дорогим SUV бренда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet