Когда пробежка оборачивается болью: что скрывается за отёкшими ногами

Ваши ноги отекли после пробежки? Многие думают, что это всегда связано с усталостью, но врачи предупреждают: за этим могут стоять разные причины — от безобидных до серьёзных. Чтобы понять, почему возникает отёк, важно рассмотреть все возможные факторы.

Перегрузка и травмы

"На первом месте среди причин — травмы от перегрузки", — объясняет врач-подиатр Алекс Кор. Подобные повреждения возникают, когда нагрузка растёт слишком быстро или техника бега далека от идеальной. Постепенное разрушение тканей приводит к воспалению и, как следствие, к отёку.

Врачи советуют при первых признаках боли и припухлости дать ногам отдых и использовать метод P. R. I.C.E. — защита, покой, лёд, компрессия и подъём конечности. Интересный факт: по статистике Американской академии ортопедии, до 50% травм у бегунов связано именно с повторяющейся нагрузкой, а не с разовыми падениями или ударами.

Венозная недостаточность

Иногда причина отёков — нарушения в работе вен. Кровь хуже возвращается к сердцу, скапливается в стопах, и появляется тяжесть. Отличительная особенность — отёкают обе ноги, а не одна.

Симптомы могут дополняться варикозом, уплотнением кожи или долго не заживающими ранками. Врачи советуют использовать компрессионные гольфы и давать ногам отдых несколько раз в день, поднимая их выше уровня сердца.

Электролиты и питание

Не менее частая причина — нарушение водно-солевого баланса. Потеря жидкости и минералов во время пробежки вызывает не только отёки, но и судороги, тошноту и даже бессонницу. Восполнить потери помогают напитки с электролитами, но важно не переусердствовать: избыток воды тоже способен вызвать отёк.

Кроме того, соль в рационе напрямую влияет на задержку жидкости. Учёные Гарвардской школы общественного здоровья отмечают: избыток натрия повышает риск гипертонии и болезней сердца. Поэтому для бегунов особенно важно контролировать количество соли в еде.

Обувь и техника

Неправильная обувь способна испортить даже короткую пробежку. Слишком узкие кроссовки или плохая поддержка свода стопы приводят к воспалению и боли. Эксперты советуют покупать кроссовки во второй половине дня, когда стопа слегка увеличивается, и подбирать их с учётом анатомии стопы.

Техника бега также играет решающую роль. Приземление на пятку или перекос таза при движении повышают нагрузку на суставы и мышцы. Решение — консультация у тренера или физиотерапевта, который поможет отточить правильный беговой шаг.

Когда обращаться к врачу

Лёгкий отёк после бега — явление обычное. Но если припухлость не уходит больше недели, сопровождается болью или головокружением, стоит записаться к врачу. Иногда за симптомом скрываются хронические болезни, которые требуют наблюдения.

А вот самый простой способ облегчить состояние после пробежки — лёд и поднятые вверх ноги. Даже 15 минут такого отдыха заметно снижают отёчность.