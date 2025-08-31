Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Легкая пробежка
Легкая пробежка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Сколько на самом деле выдержит человек без остановки на бегу

Джейсон Мачовски назвал время бега без остановки для разных уровней подготовки

Пробежать без остановки даже несколько минут — задача, которая у каждого решается по-своему. Для кого-то и полминуты бега — серьёзное испытание, а другие спокойно преодолевают десятки километров. Всё зависит от опыта, уровня подготовки и состояния здоровья. Но есть ориентиры, которые помогут понять, сколько времени реально выдержать в зависимости от того, на каком этапе "дружбы" с бегом вы находитесь.

Первые шаги: как начать с нуля

Новичкам не стоит пытаться сразу пробежать целый километр. Организму нужно время, чтобы привыкнуть к нагрузке. Лучший вариант — чередование бега и ходьбы. Например, 30-60 секунд лёгкого бега, затем столько же — шагом. В сумме получится около 10 минут тренировки. Это не гонка за скоростью, а постепенное увеличение времени в движении.

Когда организм привыкнет к нагрузке, можно переходить к 20-25 минутам в формате "бег-ходьба". Постепенно беговые отрезки удлиняются: сначала 60 секунд, потом 90, две минуты и больше. Главное правило — отдыхать хотя бы день между пробежками, чтобы мышцы успели восстановиться.

"Я большой сторонник увеличения объёма времени, а не интенсивности", — отметил физиолог Джейсон Мачовски.

Возвращение после паузы

Тем, кто когда-то бегал серьёзно, но сделал перерыв, не стоит рассчитывать на прежнюю форму. Даже если в школе вы бегали кроссы, а теперь спустя годы решили выйти на дистанцию, начинать лучше осторожно. Организм не забывает полностью навыки, но и возвращать их нужно постепенно.

Лучший способ — снова использовать бег вперемежку с ходьбой. Один из вариантов: три минуты бега и минута ходьбы. В начале тренировки могут длиться всего 10-15 минут. При регулярных занятиях можно увеличивать продолжительность до 20-30 минут. Такой подход снижает риск травм и позволяет телу "вспомнить" нагрузку.

"Проще постепенно наращивать темп, чем сгоряча перегрузить себя и выбить из графика на недели", — пояснил физиолог Джейсон Мачовски.

Средний уровень: бег для здоровья

Для тех, кто уже бегает, но не ставит спортивных рекордов, ориентиром могут быть рекомендации Американского колледжа спортивной медицины и Центра по контролю заболеваний. Они советуют взрослым людям от 18 до 65 лет заниматься аэробной нагрузкой не менее 30 минут в день пять раз в неделю (умеренный темп) или 20 минут трижды в неделю (более интенсивный бег).

Чтобы понять уровень нагрузки, можно использовать простое правило: если вы можете говорить во время пробежки — это умеренный темп, если дыхание сбивается так, что разговаривать трудно — значит, нагрузка высокая. Продолжительность бега зависит от целей: для здоровья достаточно получаса, для подготовки к 5 км или полумарафону — уже нужны отдельные тренировочные планы.

Опытные бегуны: внимание к балансу

Для тех, кто стабильно пробегает 40 и более миль в неделю, вопрос "сколько бегать без остановки" отходит на второй план. Здесь важнее не перегрузить организм. Оптимально, если 70-80 % тренировок проходят в лёгком или среднем темпе, а только 20-30 % составляют интенсивные забеги. Иначе велик риск перетренированности, переутомления и травм — от банальных "шинсплитов" до воспаления фасций стопы.

"Важно учитывать недельный объём и процент интенсивных нагрузок", — отметил физиолог Джейсон Мачовски.

Чтобы снизить риск травм, опытные бегуны включают в программу кросс-тренинг: плавание, велосипед, занятия на эллипсоиде, силовые упражнения. Иногда полезно сократить количество беговых дней с шести до четырёх, заменив их тренировками другого типа. Это позволяет поддерживать форму и при этом избегать перегрузок.

Почему отдых так же важен, как и пробежка

Независимо от уровня подготовки, организму нужны паузы. После тяжёлой тренировки мышцам требуется от 48 до 72 часов, чтобы восстановиться. На следующий день после интенсивной пробежки лучше выйти на лёгкую "разгрузочную" пробежку или посвятить время растяжке, йоге, катанию на велосипеде в спокойном темпе. Иногда стоит и вовсе устроить день полного отдыха, ограничившись лёгкой активностью вроде прогулки.

Таким образом, продолжительность пробежки без остановки зависит не только от опыта, но и от того, насколько грамотно вы распределяете нагрузку. Новички начинают с коротких интервалов и постепенно удлиняют время, любители ориентируются на медицинские нормы, а опытные бегуны следят за балансом тренировок и отдыха, чтобы не перегрузить организм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты: отжимания от пола помогают развить верхнюю часть тела и улучшить физическую форму сегодня в 3:16

За 6 недель — 100 отжиманий подряд: секретный план, который работает

Если хотите научиться делать 100 отжиманий подряд, то следуйте пошаговой программе тренировок, которая поможет развить все мышцы верхней части тела.

Читать полностью » Ягодичный мостик, махи гирей и тяга на одной ноге как замена становой тяге сегодня в 3:10

Царь упражнений свергнут? Альтернатива, которая заставит ваши мышцы работать по-новому

Отличные упражнения, которые могут заменить становую тягу, если работа с весом недоступна. Узнайте, как безопасно укрепить спину и ягодицы.

Читать полностью » Как бокс влияет на карьеру и психологию мужчин — мнение тренера по единоборствам вчера в 23:21

Бокс вместо психолога: как спорт помогает справляться со стрессом

Бокс помогает мужчинам не только выплеснуть агрессию и снять стресс, но и изменить жизнь в лучшую сторону — от уверенности в себе до карьерного роста.

Читать полностью » Легендарные райдеры назвали сноубординг свободой, гармонией и вызовом самому себе 28.08.2025 в 22:17

Сноубординг как магия: свобода, полёт и гармония с горами

Для лучших райдеров планеты сноуборд — это свобода, вызов и гармония. Они рассказали, чем этот спорт стал для них на самом деле.

Читать полностью » Тренер Нитченко: короткие прогулки снижают вред долгого сидения за компьютером вчера в 21:16

Офисный стул сильнее враг, чем фастфуд: как защитить здоровье

Фитнес-тренер объяснил, как снизить вред от сидячей работы: утренняя зарядка, короткие разминки и пешие прогулки помогут сохранить здоровье.

Читать полностью » Ипотека за здоровый образ жизни: общественная организация направила проект в Правительство РФ вчера в 21:11

Кэшбэк за здоровье: почему отказ от сигарет и алкоголя хотят превратить в бонусы

Организация "Зов народа" предложила поощрять трезвых россиян льготной ипотекой и налоговыми вычетами. Почему идея кажется утопией?

Читать полностью » Врач Аржаков: синдром отсроченной мышечной боли возникает из-за микротравм мышц вчера в 20:17

Молочная кислота ни при чём: откуда берётся боль после тренировки

Врач объяснил, почему мышцы болят после тренировок: миф о молочной кислоте опровергнут, а главный совет связан с отдыхом и восстановлением.

Читать полностью » FCDBC: как любительская команда Зеленограда за три года стала чемпионом города вчера в 20:03

Любительский футбол, который меняет жизни: от офисов до больших турниров

Как команда без миллионных контрактов стала чемпионом и примером для Зеленограда? История FCDBC показывает, что футбол — это действительно магия.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автомеханики назвали практичные подержанные автомобили в России до 1,2 млн рублей
Спорт и фитнес

Никки Хрисостому: пилатес помогает развить силу и стабильность суставов
Садоводство

Эффект ярких одежд: почему птицы избегают определённых цветов
Питомцы

Тайна блох: как они могут попасть в дом через обыденные вещи
Наука и технологии

Мишель Фаврэ: необычные светящиеся объекты наблюдали в ночь на 23 августа
Еда

Хачапури на сковороде: быстрый рецепт грузинского блюда дома
Авто и мото

Эффективность торможения двигателем на спусках: что важно знать водителям
Туризм

Культурные города России: куда поехать за просвещением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru