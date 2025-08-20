Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бег спортсменов
Бег спортсменов
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Главный секрет выносливости, о котором молчат даже марафонцы

Американский физиолог Джейсон Маховски объяснил, как увеличивать выносливость при беге

Что, если бегать без остановки вы сможете дольше, чем думаете? Даже короткие пробежки укрепляют сердце и кости, а вот "правильная" продолжительность зависит от опыта и целей. Кто-то только впервые выходит на дорожку, кто-то возвращается после долгого перерыва, а кто-то уже привык к 40 километрам в неделю. Разберём разные ситуации и посмотрим, как правильно развивать выносливость, чтобы бег приносил пользу, а не травмы.

Если вы только начинаете

Новичкам важно не "рвать" дистанцию, а аккуратно встраивать бег в рутину. Физиолог Джейсон Маховски рекомендует интервалы: 30-60 секунд бега и столько же ходьбы, всего 10 минут. Постепенно время бега увеличивается, а ходьба сокращается. Через несколько недель можно перейти к 20-25 минутам "бег-ходьба" и только потом пробовать непрерывный бег.

"Я сторонник увеличивать длительность, а не убиваться интенсивностью", — отмечает Маховски.

Совет простой: бегать через день, чтобы организм успевал восстанавливаться.

Возвращение после перерыва

Бывшие спортсмены часто думают, что смогут сразу вернуться к прежней форме. Но тело "помнит" только последние недели нагрузок. Если не бегали годами — лучше начать с комбинации "бег-ходьба", например, 3 минуты бега и 1 минута ходьбы. Стартовать можно с 10-15 минут, постепенно доводя тренировки до получаса.

Маховски предупреждает: "Проще постепенно наращивать нагрузку, чем сорваться с места и потом лечить травму несколько недель".

Средний уровень

Для тех, кто бегает ради здоровья, подойдут официальные рекомендации: 30 минут умеренной аэробной активности 5 раз в неделю или 20 минут интенсивной — 3 раза. Умеренный бег — это когда можно разговаривать на ходу, интенсивный — когда уже тяжело вымолвить пару фраз.

Если же цель — 5 км или полумарафон, длительность пробежки будет разной: от получаса до двух часов. В этом случае полезно обратиться к тренеру или использовать специализированные планы подготовки.

Опытные бегуны

Когда за плечами десятки километров каждую неделю, главная задача — не перегореть. Эксперты советуют: 70-80 % пробежек должны быть лёгкими или умеренными, а не все "на максимум". Перебор с интенсивностью ведёт к переутомлению, а иногда и к травмам вроде плантарного фасциита или "шинсплинта".

Полезно чередовать бег с плаванием, велотренировками или силовыми упражнениями. Так укрепляются мышцы и снижается риск повреждений. И даже продвинутым спортсменам нужны "откатные" дни и полноценный отдых: иногда лёгкая пробежка или йога помогают восстановиться лучше, чем полный покой.

Несколько интересных фактов

  • Учёные из Гарварда выяснили: даже 15 минут бега в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30 %.
  • В 2020 году в США число новичков-бегунов выросло на 20 % из-за пандемии и закрытых спортзалов.
  • По статистике, большинство травм у бегунов связано не с расстоянием, а с неправильным увеличением нагрузки.

В итоге главное правило универсально для всех уровней: слушать своё тело и увеличивать дистанцию постепенно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ирина Ротач: регулярное упражнение скалолаз уменьшает объём талии сегодня в 11:44

Жир на животе уходит труднее всего — но это движение справляется

Фитнес-эксперт назвала простое упражнение, которое помогает убрать живот после 40 лет. "Скалолаз" задействует пресс, ягодицы и плечи, укрепляет осанку и активно сжигает калории — особенно при регулярном выполнении.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ольга Яблокова: объёмные квадрицепсы у женщин чаще связаны с техникой упражнений сегодня в 10:40

Зал делает бёдра больше? На самом деле причина в технике

Фитнес-тренер объяснила, как девушкам избежать излишнего роста квадрицепсов при тренировках. Главное — техника в базовых упражнениях и отказ от изолирующих движений вроде разгибания ног в тренажёре.

Читать полностью » Фитнес-инструктор Эмили Жак назвала ослиные пинки эффективным упражнением для ягодиц сегодня в 9:50

Незаметное упражнение, которое спасает от диастаза и хронических проблем со спиной

Простое движение на четвереньках может изменить вашу тренировку. Как «ослиный пинок» укрепляет ягодицы, защищает спину и помогает даже во время беременности?

Читать полностью » Каролина Араухо назвала подходящий вес медицинбола для разных уровней подготовки сегодня в 9:10

Тренировка превращается в игру: что скрывает обычный медицинбол

Один снаряд способен заменить и гантели, и штангу: медицинбол укрепляет мышцы, развивает скорость и добавляет кардио. Но какой вес выбрать?

Читать полностью » Упражнения с собственным весом помогают нарастить мышцы без оборудования — Американский совет по упражнениям сегодня в 8:50

Простые упражнения, от которых мышцы растут, а лишний вес тает

Можно ли накачать мышцы и стать сильнее без спортзала и гантелей? Узнайте, как тренировки с собственным весом помогают развить силу и выносливость.

Читать полностью » Сара Тейлор и Морит Саммерс назвали доступные упражнения для укрепления кора при ожирении сегодня в 8:10

Семь движений, которые меняют тело, даже если спортзал кажется кошмаром

Сильный кор — это не про кубики на животе. Узнайте, какие простые упражнения помогут людям с лишним весом укрепить тело и чувствовать себя увереннее.

Читать полностью » Физиотерапевт Джен Фрабони объяснила, как правильно напрягать мышцы кора при тренировке сегодня в 7:50

Неправильное напряжение пресса разрушает позвоночник: как избежать ошибки

Правильное включение кора — это не только пресс. Узнайте, как дыхание и мягкая фиксация мышц защищают спину и делают тренировки эффективнее.

Читать полностью » Эпидемиолог Джеффри Уитфилд заявил о неравенстве в доступе к спорту в США сегодня в 7:10

Почему спорт доступен не всем: неожиданный барьер на пути к здоровью

Фитнес — не только спортзал и пробежка в парке. Почему «фитнес-пустыни» угрожают здоровью миллионов и как инфраструктура может спасти жизни?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные доказали: дети восьми лет способны оценивать противоречивые мнения
Садоводство

Луковицы нарциссов укореняются до зимы и зацветают ранней весной
Питомцы

Сырые яйца вызывают у кошек риск сальмонеллы и дефицита витаминов
Дом

Книга "Дом на диете": канадский метод уборки помогает вернуть дому лёгкость
Еда

Домашние сухарики для супа и салата: как приготовить на сковородке
Наука и технологии

Археологи обнаружили древние литофоны в Вьетнаме, возрастом 3500 лет
Красота и здоровье

Белок и его недостаток: 7 тревожных сигналов о вашем здоровье
Культура и шоу-бизнес

Евровидение 2026 пройдет в Вене: финал назначен на 16 мая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru