Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с собакой
Девушка с собакой
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Бег, жара и асфальт: какие собаки выдерживают испытание до финиша

Хаски признаны лучшей породой для зимнего бега — мнение тренеров собак

Бег с собакой — это не просто способ провести время вместе, а полноценная тренировка, которая приносит пользу и человеку, и питомцу. Однако не каждая порода способна выдержать марафонскую дистанцию, неровный рельеф или летнюю жару. Если вы мечтаете о надёжном спортивном партнёре, важно подобрать собаку с подходящим темпераментом и выносливостью.

Как выбрать собаку для бега

Прежде чем отправляться в зоорассадник, стоит определить, какие условия тренировок вас ждут: бег по пересечённой местности, по асфальту, в жаркую или холодную погоду. У каждой породы есть свои физические возможности. Например, хаски обожают холод и длинные дистанции, а борзые проявляют себя на коротких спринтах. А вот мопсам и бульдогам бег противопоказан из-за особенностей дыхательной системы.

Эксперты, среди которых профессиональные тренеры собак Джей-Ти Клаф, Брайан Баррера и зоопсихолог Карен Лондон, советуют ориентироваться на три критерия: уровень активности, устойчивость к климату и желание собаки работать в команде.

Породы, созданные для дистанций

Веймаранер

Грациозная собака с мощной мускулатурой, созданная для длительных пробежек. Эти животные обожают сопровождать хозяина в любых активностях.

"Собакам этой породы необходимо много физических и умственных нагрузок", — сказал тренер собак Джей-Ти Клаф.
Веймаранеры любят движение и чувствуют себя счастливыми только при постоянных прогулках.

Курцхаар (немецкий пойнтер)

Настоящий марафонец среди собак. Энергичный, умный и чрезвычайно выносливый, курцхаар способен бежать часами.

"Это быстрые и выносливые бегуны… строение тела позволяет им выдерживать большие расстояния", — отметил тренер Брайан Баррера.
Такая собака станет идеальным партнёром для трейл-раннинга и длительных пробежек по парку.

Венгерская выжла

Выжла — воплощение энергии и грации. Эти собаки хорошо чувствуют себя и на солнце, и на бездорожье.

"Я бы сказал, что это лучшая собака для любого типа бега", — добавил Баррера.
Их длинный шаг и способность поддерживать темп часами делают выжлу универсальным спутником для бегуна.

Парсон-рассел-терьер

Миниатюрный, но безумно активный терьер подходит для длительных, умеренных пробежек.

"Это охотничьи собаки, так что во время тренировок следите, чтобы пёс бежал рядом", — посоветовал Клаф.
Парсон-рассел-терьеры любят азарт и легко превращают тренировку в игру.

Борзая

Борзые — природные спринтеры. Их скорость поражает, но на длинных дистанциях им тяжело.

"Борзые действительно спринтеры, так что не заставляйте такую собаку преодолевать большие расстояния", — предупредила Карен Лондон.
Зато короткий забег с борзой — это настоящее шоу скорости и грации.

Питбуль

Плотное телосложение и мощные мышцы делают питбуля отличным напарником на коротких дистанциях.

"Они не сильно возвышаются над землёй и отлично бегают на короткие дистанции", — сказал Баррера.
Главное — правильно обучить собаку, чтобы она не тянула поводок.

Английский сеттер

Энергичный, активный и крепкий сеттер прекрасно подойдёт тем, кто любит быстрый бег. Эти собаки сочетают силу и выносливость, сохраняя при этом добродушный характер.

Золотистый и лабрадор-ретриверы

Две породы с похожим темпераментом и телосложением. Они одинаково любят движение и прекрасно выдерживают как спринт, так и долгий бег.

"Их легко тренировать, они очень верные спутники", — подчеркнул Клаф.
Ретриверы — идеальные семейные собаки, с которыми можно бегать и играть каждый день.

Бигль

Быстрые и азартные бигли — прирождённые охотники. Они отлично бегают на короткие дистанции, особенно если вокруг интересные запахи.

"Если у такой собаки охотничья натура, она сможет бежать дольше", — отметила Лондон.
Лучше тренировать бигля на открытой местности, где он может безопасно выплеснуть энергию.

Далматин

Эти эффектные собаки не только красивы, но и выносливы.

"Из-за своих крупных размеров далматины могут повредить ноги на асфальте, поэтому лучше выбирать мягкие тропинки", — советует Баррера.
Далматины любят длительные прогулки и становятся преданными напарниками на тренировках.

Родезийский риджбек

Риджбеки великолепно чувствуют себя в жарком климате.

"Собаки этой породы хорошо переносят жару", — сказал Клаф.
Баррера добавил, что у этих псов "внутренний двигатель", позволяющий им бежать дольше остальных.

Фокстерьер

Жизнерадостные фокстерьеры обожают движение и требуют ранней дрессировки. Без контроля они с лёгкостью убегут в поисках приключений.

Маламут

Создан для снега и холода. Сильный и выносливый маламут способен бежать по сугробам, как будто рожден для упряжки.

Немецкая овчарка

Интеллектуальная и энергичная, овчарка готова сопровождать хозяина при любой погоде.

"Энтузиазм, сообразительность и потребность в упражнениях делают эту породу отличным выбором", — подчеркнул Клаф.
Овчарка не только спортсмен, но и надёжный защитник.

Большой швейцарский зенненхунд

Эти добродушные гиганты предпочитают короткие пробежки. Они не столь быстры, зато отличаются мощью и выносливостью, идеальны для тренировок зимой.

Сибирский хаски

Бег для хаски — природная потребность.

"Очень спортивные собаки, лучше всего работают в холодную погоду", — добавил Баррера.
Эти псы готовы преодолевать километры, сохраняя при этом бодрость и азарт.

Бордер-колли

Активные и послушные, бордер-колли идеально подходят для умеренного бега и прохлады. Однако их густая шерсть может задерживать снег, поэтому зимой стоит выбирать чистые маршруты.

Бельгийская овчарка

Энергичные, дисциплинированные и обучаемые собаки.

"Это хорошо обучаемые собаки, но поначалу могут кусаться", — предупредил Клаф.
Бельгийская овчарка отлично подойдёт для тех, кто любит короткие, но интенсивные забеги.

Фараонова собака

Изящная и быстрая, эта древняя порода идеально чувствует ритм движения.

"Они великолепны… всё время хотят бежать быстрее", — сказала Лондон.
Однако важно не отпускать питомца без поводка — охотничий инстинкт силён.

Португальская водяная собака

Любит бегать по пересечённой местности и не боится влаги.

"Это рабочие собаки, и они относятся к бегу как к работе", — сказал Баррера.
Водяная собака дисциплинированна и обожает задачи, требующие выносливости.

Австралийская овчарка (аусси)

Неутомимый бегун, готовый преодолевать километры без усталости.

"Австралийская овчарка, с которой я бегал, была самым быстрым и уверенным бегуном", — отметил Баррера.
Аусси подойдут для тех, кто тренируется каждый день.

Леопардовая собака катахулы

Порода из Луизианы, требующая активных прогулок. С достаточной нагрузкой эти собаки становятся спокойными, уравновешенными и преданными напарниками.

Пудель

Пудель — удивительно энергичный бегун.

"Они очень игривые", — сказал Клаф.
"Пудели хорошо покажут себя на пересечённой местности", — добавила Лондон.
Бег с таким питомцем превращается в весёлое приключение.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом пробежек проверьте, нет ли у собаки проблем с суставами или сердцем.

  2. Начинайте с коротких дистанций, увеличивая их постепенно.

  3. Следите за температурой: в жару тренируйтесь утром или вечером.

  4. Используйте амортизирующий поводок и удобную шлейку.

  5. Не забывайте воду для вас обоих.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: начинать бег с неподготовленной собакой.

  • Последствие: растяжения и перегрев.

  • Альтернатива: добавить прогулки и плавание для постепенной адаптации.

  • Ошибка: тренировки по асфальту.

  • Последствие: травмы лап.

  • Альтернатива: выбирать тропинки, газон или грунтовые дорожки.

  • Ошибка: игнорировать усталость питомца.

  • Последствие: потеря интереса и стресс.

  • Альтернатива: чередовать бег и игры с мячом.

Мифы и правда

  • Миф: бег утомляет собак.

  • Правда: правильно дозированные тренировки укрепляют мышцы и психику питомца.

  • Миф: собаки не чувствуют жару.

  • Правда: перегрев опасен, особенно для короткомордых пород.

  • Миф: любая собака может бегать марафон.

  • Правда: только породы с подходящей анатомией и подготовкой выдерживают длинные дистанции.

Интересные факты

  • Хаски способны пробежать более 100 км в день без признаков усталости.

  • Родезийские риджбеки когда-то сопровождали охотников на львов.

  • Пудели участвовали в водных спасательных операциях и благодаря этому славятся выносливостью.

Совместные пробежки укрепляют не только тело, но и связь между человеком и собакой. Главное — выбрать породу, которая разделит вашу страсть к движению и подарит радость от каждого километра.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мёртвая тяга развивает силу и осанку: советы спортивных физиотерапевтов сегодня в 18:10
Простое движение, которое делает тело железным: что скрывает техника мёртвой тяги

Мёртвая тяга выглядит просто, но любое неверное движение может обернуться болью. Узнаем, как выполнять её безопасно и развить гибкость без травм.

Читать полностью » Тренер Акулина Бахтурина рассказала, как подтянуть руки без наращивания мышечной массы сегодня в 14:14
Акулина Бахтурина объяснила, как тренироваться, чтобы сохранить женственность фигуры

Тренер по балету и растяжке рассказала, как сделать руки подтянутыми без наращивания массы. Какие упражнения выбрать и почему важна растяжка и питание.

Читать полностью » Павел Очеретин объяснил, как простая офисная гимнастика предотвращает боли в шее и плечах сегодня в 13:50
Врач назвал два упражнения, которые предотвращают боль в шее при сидячей работе

Врач восстановительной медицины рассказал, как простые упражнения помогают избавиться от боли в шее при сидячей работе. Что стоит делать, а чего категорически избегать.

Читать полностью » Фитнес-тренер Лера Буры объяснила, почему людям с гипертонией нужны регулярные тренировки сегодня в 13:25
Эксперт рассказала, какие упражнения помогают стабилизировать давление

Фитнес-тренер развеяла миф о запрете тренировок для гипертоников. Почему силовые упражнения после 45 лет не только разрешены, но и помогают стабилизировать давление.

Читать полностью » Тренер Акулина Бахтурина объяснила, чем опасны фитнес-марафоны с обещанием быстрого похудения сегодня в 13:12
Эксперт рассказала, чем опасны популярные онлайн-марафоны для похудения

Тренер по балету и растяжке рассказала, почему фитнес-марафоны могут быть опасны. Какие ошибки совершают участники и как выбрать безопасный путь к стройности.

Читать полностью » Эдуард Каневский: для похудения нужна не прогулка, а спортивная ходьба или кардио сегодня в 12:48
Эдуард Каневский назвал ошибку, из-за которой люди не худеют, даже гуляя каждый день

Фитнес-эксперт объяснил, почему обычные прогулки не помогут избавиться от лишнего веса. Что нужно изменить, чтобы действительно запустить процесс жиросжигания.

Читать полностью » Ирина Ротач объяснила, как сочетать кардио и силовые нагрузки для эффективного похудения сегодня в 12:32
Ротач рассказала, как похудеть без зала: комплекс упражнений и советы по питанию

Фитнес-эксперт раскрыла лучшие упражнения для жиросжигающей тренировки. Какие движения дают максимальный эффект и почему без питания результата не будет.

Читать полностью » Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам после 30 сохранить форму и избежать травм сегодня в 12:09
Фитнес-тренер объяснил, почему йога и суперсеты важны для мужчин после 30

Фитнес-тренер рассказал, как мужчины могут сохранить молодость и энергию после 30 лет. Почему разминка важнее веса и как йога помогает телу оставаться сильным.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Google официально прекратила разработку проекта Privacy Sandbox после шести лет работы
Наука
В Германии и Грузии обнаружены древние свидетельства использования синего пигмента
Авто и мото
Оливер Блюме покинул пост главы Porsche после десяти лет руководства
Спорт и фитнес
Выпады с отягощением признаны эффективным упражнением для снижения веса — заявили физиотерапевты
Красота и здоровье
Диетологи: ужин после 22:00 снижает эффективность обмена веществ
Садоводство
Слизни активизируются осенью и уничтожают рассаду и листья овощей — специалисты по защите растений
Питомцы
Продолжительность жизни собаки при раке зависит от типа и стадии болезни
Дом
Организация рабочего пространства помогает повысить эффективность при работе из дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet