Бег, жара и асфальт: какие собаки выдерживают испытание до финиша
Бег с собакой — это не просто способ провести время вместе, а полноценная тренировка, которая приносит пользу и человеку, и питомцу. Однако не каждая порода способна выдержать марафонскую дистанцию, неровный рельеф или летнюю жару. Если вы мечтаете о надёжном спортивном партнёре, важно подобрать собаку с подходящим темпераментом и выносливостью.
Как выбрать собаку для бега
Прежде чем отправляться в зоорассадник, стоит определить, какие условия тренировок вас ждут: бег по пересечённой местности, по асфальту, в жаркую или холодную погоду. У каждой породы есть свои физические возможности. Например, хаски обожают холод и длинные дистанции, а борзые проявляют себя на коротких спринтах. А вот мопсам и бульдогам бег противопоказан из-за особенностей дыхательной системы.
Эксперты, среди которых профессиональные тренеры собак Джей-Ти Клаф, Брайан Баррера и зоопсихолог Карен Лондон, советуют ориентироваться на три критерия: уровень активности, устойчивость к климату и желание собаки работать в команде.
Породы, созданные для дистанций
Веймаранер
Грациозная собака с мощной мускулатурой, созданная для длительных пробежек. Эти животные обожают сопровождать хозяина в любых активностях.
"Собакам этой породы необходимо много физических и умственных нагрузок", — сказал тренер собак Джей-Ти Клаф.
Веймаранеры любят движение и чувствуют себя счастливыми только при постоянных прогулках.
Курцхаар (немецкий пойнтер)
Настоящий марафонец среди собак. Энергичный, умный и чрезвычайно выносливый, курцхаар способен бежать часами.
"Это быстрые и выносливые бегуны… строение тела позволяет им выдерживать большие расстояния", — отметил тренер Брайан Баррера.
Такая собака станет идеальным партнёром для трейл-раннинга и длительных пробежек по парку.
Венгерская выжла
Выжла — воплощение энергии и грации. Эти собаки хорошо чувствуют себя и на солнце, и на бездорожье.
"Я бы сказал, что это лучшая собака для любого типа бега", — добавил Баррера.
Их длинный шаг и способность поддерживать темп часами делают выжлу универсальным спутником для бегуна.
Парсон-рассел-терьер
Миниатюрный, но безумно активный терьер подходит для длительных, умеренных пробежек.
"Это охотничьи собаки, так что во время тренировок следите, чтобы пёс бежал рядом", — посоветовал Клаф.
Парсон-рассел-терьеры любят азарт и легко превращают тренировку в игру.
Борзая
Борзые — природные спринтеры. Их скорость поражает, но на длинных дистанциях им тяжело.
"Борзые действительно спринтеры, так что не заставляйте такую собаку преодолевать большие расстояния", — предупредила Карен Лондон.
Зато короткий забег с борзой — это настоящее шоу скорости и грации.
Питбуль
Плотное телосложение и мощные мышцы делают питбуля отличным напарником на коротких дистанциях.
"Они не сильно возвышаются над землёй и отлично бегают на короткие дистанции", — сказал Баррера.
Главное — правильно обучить собаку, чтобы она не тянула поводок.
Английский сеттер
Энергичный, активный и крепкий сеттер прекрасно подойдёт тем, кто любит быстрый бег. Эти собаки сочетают силу и выносливость, сохраняя при этом добродушный характер.
Золотистый и лабрадор-ретриверы
Две породы с похожим темпераментом и телосложением. Они одинаково любят движение и прекрасно выдерживают как спринт, так и долгий бег.
"Их легко тренировать, они очень верные спутники", — подчеркнул Клаф.
Ретриверы — идеальные семейные собаки, с которыми можно бегать и играть каждый день.
Бигль
Быстрые и азартные бигли — прирождённые охотники. Они отлично бегают на короткие дистанции, особенно если вокруг интересные запахи.
"Если у такой собаки охотничья натура, она сможет бежать дольше", — отметила Лондон.
Лучше тренировать бигля на открытой местности, где он может безопасно выплеснуть энергию.
Далматин
Эти эффектные собаки не только красивы, но и выносливы.
"Из-за своих крупных размеров далматины могут повредить ноги на асфальте, поэтому лучше выбирать мягкие тропинки", — советует Баррера.
Далматины любят длительные прогулки и становятся преданными напарниками на тренировках.
Родезийский риджбек
Риджбеки великолепно чувствуют себя в жарком климате.
"Собаки этой породы хорошо переносят жару", — сказал Клаф.
Баррера добавил, что у этих псов "внутренний двигатель", позволяющий им бежать дольше остальных.
Фокстерьер
Жизнерадостные фокстерьеры обожают движение и требуют ранней дрессировки. Без контроля они с лёгкостью убегут в поисках приключений.
Маламут
Создан для снега и холода. Сильный и выносливый маламут способен бежать по сугробам, как будто рожден для упряжки.
Немецкая овчарка
Интеллектуальная и энергичная, овчарка готова сопровождать хозяина при любой погоде.
"Энтузиазм, сообразительность и потребность в упражнениях делают эту породу отличным выбором", — подчеркнул Клаф.
Овчарка не только спортсмен, но и надёжный защитник.
Большой швейцарский зенненхунд
Эти добродушные гиганты предпочитают короткие пробежки. Они не столь быстры, зато отличаются мощью и выносливостью, идеальны для тренировок зимой.
Сибирский хаски
Бег для хаски — природная потребность.
"Очень спортивные собаки, лучше всего работают в холодную погоду", — добавил Баррера.
Эти псы готовы преодолевать километры, сохраняя при этом бодрость и азарт.
Бордер-колли
Активные и послушные, бордер-колли идеально подходят для умеренного бега и прохлады. Однако их густая шерсть может задерживать снег, поэтому зимой стоит выбирать чистые маршруты.
Бельгийская овчарка
Энергичные, дисциплинированные и обучаемые собаки.
"Это хорошо обучаемые собаки, но поначалу могут кусаться", — предупредил Клаф.
Бельгийская овчарка отлично подойдёт для тех, кто любит короткие, но интенсивные забеги.
Фараонова собака
Изящная и быстрая, эта древняя порода идеально чувствует ритм движения.
"Они великолепны… всё время хотят бежать быстрее", — сказала Лондон.
Однако важно не отпускать питомца без поводка — охотничий инстинкт силён.
Португальская водяная собака
Любит бегать по пересечённой местности и не боится влаги.
"Это рабочие собаки, и они относятся к бегу как к работе", — сказал Баррера.
Водяная собака дисциплинированна и обожает задачи, требующие выносливости.
Австралийская овчарка (аусси)
Неутомимый бегун, готовый преодолевать километры без усталости.
"Австралийская овчарка, с которой я бегал, была самым быстрым и уверенным бегуном", — отметил Баррера.
Аусси подойдут для тех, кто тренируется каждый день.
Леопардовая собака катахулы
Порода из Луизианы, требующая активных прогулок. С достаточной нагрузкой эти собаки становятся спокойными, уравновешенными и преданными напарниками.
Пудель
Пудель — удивительно энергичный бегун.
"Они очень игривые", — сказал Клаф.
"Пудели хорошо покажут себя на пересечённой местности", — добавила Лондон.
Бег с таким питомцем превращается в весёлое приключение.
Советы шаг за шагом
-
Перед началом пробежек проверьте, нет ли у собаки проблем с суставами или сердцем.
-
Начинайте с коротких дистанций, увеличивая их постепенно.
-
Следите за температурой: в жару тренируйтесь утром или вечером.
-
Используйте амортизирующий поводок и удобную шлейку.
-
Не забывайте воду для вас обоих.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: начинать бег с неподготовленной собакой.
-
Последствие: растяжения и перегрев.
-
Альтернатива: добавить прогулки и плавание для постепенной адаптации.
-
Ошибка: тренировки по асфальту.
-
Последствие: травмы лап.
-
Альтернатива: выбирать тропинки, газон или грунтовые дорожки.
-
Ошибка: игнорировать усталость питомца.
-
Последствие: потеря интереса и стресс.
-
Альтернатива: чередовать бег и игры с мячом.
Мифы и правда
-
Миф: бег утомляет собак.
-
Правда: правильно дозированные тренировки укрепляют мышцы и психику питомца.
-
Миф: собаки не чувствуют жару.
-
Правда: перегрев опасен, особенно для короткомордых пород.
-
Миф: любая собака может бегать марафон.
-
Правда: только породы с подходящей анатомией и подготовкой выдерживают длинные дистанции.
Интересные факты
-
Хаски способны пробежать более 100 км в день без признаков усталости.
-
Родезийские риджбеки когда-то сопровождали охотников на львов.
-
Пудели участвовали в водных спасательных операциях и благодаря этому славятся выносливостью.
Совместные пробежки укрепляют не только тело, но и связь между человеком и собакой. Главное — выбрать породу, которая разделит вашу страсть к движению и подарит радость от каждого километра.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru