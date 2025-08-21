Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Беговой фестиваль Rosa Wild Trail на Роза Хутор
© Пресс-служба курорта Роза Хутор
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Секреты беговых клубов: почему туда приходят даже те, кто не любит спорт

Тренер Адам Дивайн назвал форумы, где найти беговой клуб в своём городе

Что делает бег в компании особенным? Ответ прост: ощущение поддержки и общности. Для многих людей тренировки в группе становятся тем самым толчком, который помогает не бросить спорт и даже полюбить его. Особенно это касается бегунов — новичков и опытных. Найти "свою" команду — значит открыть новый уровень мотивации и прогресса.

Где искать беговые клубы?

На первый взгляд, выбор огромен. Есть каталоги крупных организаций, таких как Road Runners Club of America или New York Road Runners, где представлены сотни клубов. Но чем больше вариантов — тем сложнее остановиться на подходящем. Тут важно задать себе несколько вопросов: удобно ли время встреч, допускается ли бег с наушниками или коляской, подходит ли темп группы.

Не стоит забывать и про беговые магазины. Часто именно они становятся центром притяжения: сотрудники сами участвуют в клубах, а встречи нередко начинаются у витрин. Как отмечает основательница Running Strong в Атланте Джанет Хэмилтон:

"Узнайте, есть ли при магазинах социальные группы, которые регулярно собираются. Это отличный способ познакомиться и завести новые связи".

Онлайн и офлайн поиск

Если вы хотите бегать с людьми, близкими по интересам, попробуйте онлайн-платформы. Reddit — одно из популярных мест для поиска советов. Тренер клуба Prospect Park Track Club Адам Дивайн рекомендует:

"Можно просто написать: "Ищу беговой клуб, посоветуйте". Благодаря анонимности получите честные ответы".

Социальные сети тоже открывают массу информации. По фотографиям и постам легко понять атмосферу клуба и то, насколько она вам близка.

Как выбрать "свой" клуб

Сначала определите приоритеты. Для кого-то важно общение и дружеская атмосфера, для других — результат и строгие тренировки. В США существуют клубы для разных сообществ: от Chinatown Runners до Front Runners, объединяющего ЛГБТК+ бегунов. "Есть украинский клуб, польский, Harlem Run — выбор огромный", — рассказывает Гилберт Ганоа, президент нью-йоркского отделения Front Runners.

При выборе клуба также учитывайте:

  • уровень подготовки участников;
  • расписание встреч;
  • формат занятий (социальный или соревновательный);
  • наличие тренеров и капитанов.

Хэмилтон советует всегда узнавать опыт и подход наставников: даже если структура клуба нестрогая, важно понимать, зачем вы выполняете определённые тренировки.

Личный опыт важнее всего

Иногда лучший способ понять атмосферу клуба — прийти и пробежать вместе. Многие клубы специально устраивают открытые забеги для гостей. И если группа вам не подошла — не беда. "Это как свидание: попробовали один раз — не значит, что должны оставаться надолго", — шутит Дивайн.

Доверьтесь интуиции

С ростом числа онлайн-групп после пандемии вариантов стало ещё больше. В крупных городах почти всегда найдётся компания, которая разделяет ваши темп, стиль и цели. Главное — слушайте себя и выбирайте то сообщество, где вам по-настоящему комфортно.

