Бегун на треке
Бегун на треке
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Иллюзия лёгкой пробежки: почему счёт калориям не такой, как кажется

Сколько калорий сжигает бег: данные тренера Эми Дворецки

Бег считается одним из самых доступных способов укрепить сердце и при этом избавиться от лишних килограммов. Именно поэтому многие начинают выходить на пробежки или увеличивают их частоту, чтобы быстрее достичь заметных изменений в фигуре. Но эффективность такого подхода зависит не только от самого факта пробежки, но и от того, как именно организм реагирует на нагрузку и какие привычки формируются параллельно.

Сколько калорий сжигает бег

В среднем бегун тратит около 100 калорий на милю, отмечает сертифицированный тренер Эми Дворецки. Однако это усреднённый показатель. Реальные цифры зависят от веса, уровня подготовки и скорости. Чем быстрее темп, тем больше километров удаётся преодолеть за то же время и тем выше энергозатраты.

Например, человек весом 68 кг при темпе 12 минут на милю потратит примерно 272 калории за полчаса. Если ускориться до 10 минут на милю, расход поднимется до 340 калорий, а при 8,5 минут — до 391. У более лёгкого бегуна показатели будут ниже: при весе 59 кг те же полчаса пробежки "сожгут" от 235 до 339 калорий.

"Когда вы смотрите на количество калорий в час, оно не фиксировано. Всё зависит от темпа", — сказала тренер Эми Дворецки.

Именно поэтому специалисты советуют ориентироваться на пробегаемую дистанцию, а не только на время.

Может ли бег помочь похудеть

Учёные установили, что регулярные пробежки на дистанции от 20 км в неделю снижают уровень жира и массу тела у людей в возрасте от 18 до 65 лет. Это связано и с высокой доступностью бега: не нужно особого инвентаря, а привычка может стать долгосрочной.

Тем не менее у начинающих часто появляются трудности. Одно из них — усиленный аппетит. После интенсивной пробежки многим кажется, что теперь можно позволить себе больше еды или более калорийные блюда. В результате весь "минус" от сожжённых калорий компенсируется за один приём пищи.

С другой стороны, некоторые сталкиваются с обратным эффектом: длительная нагрузка подавляет чувство голода. Исследования показывают, что это связано с изменением уровня гормонов, отвечающих за аппетит.

Важность правильного питания

По словам фитнес-тренера Марни Кунц, важно не допускать как переедания, так и недостаточного питания:

"Некоторые выполняют длительные пробежки и не получают достаточно калорий, из-за чего теряют не только вес, но и мышцы", — пояснила тренер Марни Кунц.

Поддержание баланса позволяет оставаться в дефиците калорий, но без риска подорвать здоровье или потерять мышечную массу. Для этого стоит следить за питанием до и после тренировки: выбирать продукты, богатые питательными веществами, но не компенсировать пробежку лишними порциями.

Что учитывать при беге для снижения веса

• Чем выше вес, тем больше энергии требуется для движения — но по мере похудения расход калорий снижается.
• Темп напрямую влияет на результат: более быстрая пробежка — больше сожжённых калорий.
• Уровень тренированности играет роль: подготовленный организм расходует энергию эффективнее.
• Контроль аппетита так же важен, как и сами пробежки: стоит учитывать индивидуальную реакцию организма.

Бег — один из самых энергозатратных видов кардионагрузки, который в среднем помогает расходовать около 100 калорий на милю. Точный показатель зависит от веса, скорости и продолжительности пробежки. Но для успешного снижения веса важно не только количество сожжённых калорий, но и то, как человек строит питание, чтобы сохранить баланс. Помимо этого, бег положительно влияет на работу сердца, улучшает настроение и помогает укрепить общее здоровье.

