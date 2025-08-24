Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:30

Бег каждый день: привычка, которая может подарить здоровье и забрать его одновременно

Эксперт по фитнесу Эндрю Слейн назвал пользу и опасности ежедневного бега

Почему у одних бег становится источником энергии и радости, а у других — причиной боли и усталости? Ответ кроется в том, как часто и правильно вы выходите на пробежку.

Бег — больше, чем просто спорт

"Running is a full-body metabolic, weight-bearing workout, so the benefits are enormous", — говорит тренер Эндрю Слейн. И это не преувеличение: регулярный бег укрепляет сердце, развивает дыхательную систему, формирует выносливость и даже повышает плотность костей. По данным Harvard Health Publishing, человек весом 70 кг при беге в среднем темпе сжигает почти 300 калорий за полчаса.

Кроме того, бег укрепляет мышцы ног, ягодиц и корпуса. По словам специалистов по реабилитации, при каждом шаге в работу включаются десятки мышц: от икроножных до передней и задней большеберцовой, которые помогают контролировать постановку стопы. Интересно, что даже мышцы спины и широчайшие участвуют в формировании правильного шага, синхронизируясь с движением противоположной ноги.

Скрытые плюсы: дыхание, баланс и суставы

Мало кто задумывается, что бег тренирует не только ноги, но и дыхание. Главный "игрок" здесь — диафрагма. Если дышать неглубоко, в работу подключаются мышцы шеи и груди, что со временем может привести к болям. Но регулярные пробежки в правильной технике учат организм дышать глубже и эффективнее.

Баланс тоже напрямую связан с бегом: каждый шаг — это прыжок на одной ноге. Поэтому такие упражнения, как выпады или "мостик" на одной ноге, отлично дополняют беговую подготовку. Более того, вопреки распространённому мифу, бег помогает укрепить суставы и снизить риск остеопороза. Артритные фонды даже рекомендуют лёгкий джоггинг людям с ревматоидным артритом, но только под контролем врача.

Когда бег начинает вредить

Однако ежедневные пробежки не всегда полезны. Многие эксперты советуют ограничиваться четырьмя днями в неделю. Если перегрузить организм, велика вероятность травм — от "шины голени" до синдрома подвздошно-большеберцового тракта. Чаще всего страдают сухожилия и связки, которым нужно больше времени на адаптацию.

Слишком частые пробежки могут привести и к "плато" — моменту, когда прогресс замирает. Чтобы этого избежать, тренеры рекомендуют добавлять силовые тренировки и менять формат бега: интервалы, разная скорость, разные поверхности.

Не стоит забывать и о синдроме перетренированности: постоянная усталость, бессонница, снижение иммунитета. Здесь рецепт прост: добавить дни отдыха и разнообразить нагрузки плаванием, велоспортом или йогой.

Как бегать правильно

Чтобы бег приносил радость, а не проблемы:

  • держите осанку ровной, словно за макушку вас тянет ниточка;
  • расслабляйте плечи и руки;
  • ставьте стопу мягко, ближе к центру тяжести;
  • чередуйте длинные медленные пробежки с короткими интенсивными.

    Бег — мощный инструмент для здоровья и энергии, но ключ к успеху — баланс. Не перегружайте себя, комбинируйте бег с другими видами активности и обязательно уделяйте внимание восстановлению.

