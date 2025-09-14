Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина на беговой дорожке
Женщина на беговой дорожке
© Designed be Freepik by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

10 минут бега в день снижают риск смерти — йога усиливает результат

Бег укрепляет сердце, йога снижает риск травм — врач ЛФК Зумруд Гаджиисаева

Бег и йога на первый взгляд кажутся противоположными практиками: один связан с быстрым ритмом и нагрузкой, другой — с медленным дыханием и вниманием к телу. Но именно в этом контрасте и заключается их гармония: бег развивает выносливость и укрепляет сердце, а йога помогает снять напряжение, сделать мышцы эластичнее и восстановиться после нагрузки.

Чем полезен бег

Регулярные пробежки помогают тренировать сердце и сосуды. Даже 10 минут в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний почти наполовину. При этом укрепляются лёгкие, улучшается насыщение тканей кислородом и повышается выносливость.

Бег активирует мышцы ног, кора и спины. Кроме того, у людей, которые бегают, межпозвоночные диски лучше удерживают влагу и дольше остаются эластичными. Это помогает поддерживать осанку и снижает риск проблем с суставами.

Отдельно стоит отметить влияние на иммунитет: те, кто тренируется хотя бы пять раз в неделю, реже подхватывают простуду и легче переносят болезни. А ещё пробежка способствует выработке эндоканнабиноидов — природных "гормонов радости", которые снижают стресс.

Чем полезна йога

Йога делает тело подвижнее и помогает развивать глубокие мышцы. Асаны укрепляют стабилизаторы, поддерживающие позвоночник и суставы.

"Балансные позы требуют активной работы свода стопы и пальцев", — отметила врач по лечебной физкультуре Зумруд Гаджиисаева.

Сильные стопы важны для бегунов: они амортизируют удары и уменьшают риск травм. Позы на одной ноге, например дерево или воин III, развивают баланс и укрепляют голеностоп.

Йога положительно влияет и на сердце. Дыхательные техники пранаямы снижают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что доказано даже у людей с гипертонией. Помимо этого, регулярная практика помогает справляться с тревогой, улучшает сон и в целом делает нервную систему устойчивее.

Почему это идеальное сочетание

Бег после йоги воспринимается легче: мышцы разогреты и гибкие. А после пробежки йога снимает напряжение и ускоряет восстановление.

"Для периода восстановления подойдут техники на расслабление в сочетании с дыханием", — пояснила заведующая отделением реабилитации Елена Шамилина.

Йога также укрепляет мышцы кора и стабилизирует суставы, что особенно важно для бегунов. Многие спортсмены отмечают: регулярная практика помогает избежать травм и делает движения свободнее.

Бег, в свою очередь, улучшает общую физическую подготовку, что положительно сказывается и на дыхательных практиках.

Советы шаг за шагом

  1. Занимайтесь йогой 2-3 раза в неделю как дополнением к пробежкам.

  2. Используйте лёгкие практики в дни восстановления.

  3. Делайте дыхательные упражнения и мягкую растяжку до бега.

  4. После пробежки добавляйте асаны для расслабления мышц.

  5. Интенсивный бег и силовую йогу лучше разделять по дням.

Мифы и правда

  • Миф: растяжка полностью защищает от травм.
  • Правда: сама по себе — нет, но йога укрепляет мышцы и улучшает баланс, что реально снижает риски.
  • Миф: бег портит суставы.
  • Правда: при правильной технике бег наоборот улучшает состояние хрящевой ткани.
  • Миф: йога — это только про расслабление.
  • Правда: существуют силовые направления, которые отлично тренируют мышцы.

FAQ

Как выбрать йогу для бегунов?
Обратите внимание на хатха-йогу или виньясу: там больше работы с телом и дыханием.

Сколько стоит занятие?
Средняя цена группового класса в студии — 500-1000 рублей, онлайн-практики можно найти дешевле.

Что лучше для похудения — бег или йога?
Бег сжигает больше калорий, но в сочетании с йогой результат будет устойчивее и безопаснее.

Исторический контекст

  1. Бег как форма тренировки активно использовался ещё в античной Греции.

  2. Йога зародилась в Индии более 2 тысяч лет назад и сначала практиковалась как духовная дисциплина.

  3. В XX веке обе практики вышли за пределы традиций и стали частью массовой культуры фитнеса.

А что если…

Если заменить йогу пилатесом, эффект будет схожим: мышцы станут крепче, улучшится баланс. Но йога дополнительно работает с дыханием и психоэмоциональным состоянием.

Если ограничиться только бегом, выносливость вырастет, но возрастёт риск перегрузок. Только йога без кардионагрузки не даст такой пользы для сердца и лёгких.

Бег и йога вместе помогают развивать тело и ум: один делает организм сильнее, другой — гибче и спокойнее.

Интересные факты:

  1. У бегунов с опытом более 10 лет межпозвоночные диски лучше увлажнены, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни.

  2. По данным обзора 19 исследований, йога улучшает качество сна у женщин с хронической бессонницей.

  3. Во время пробежки мозг выделяет химические соединения, похожие на каннабис, поэтому появляется "эйфория бегуна".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Энди Фата-Чан назвал 7 упражнений для оценки биологического возраста после 30 лет вчера в 22:07

За 30 и уже чувствуете усталость? Эти движения раскроют биологический возраст

Семь простых упражнений могут показать, стареет ли ваше тело быстрее или медленнее сверстников. Сможете выполнить их все?

Читать полностью » NASA тестирует персональные фитнес-программы для астронавтов в рамках проекта Cardiobreath на МКС вчера в 22:01

Спортзал на орбите работает на медицину: тренировки в невесомости помогают и Земле

На МКС спорт — не хобби, а необходимость. Как орбитальные тренировки и эксперименты помогают сохранить здоровье в космосе и на Земле?

Читать полностью » Австралийские учёные доказали прямое антираковое действие интенсивных тренировок сегодня в 21:55

Когда усталость спасает: почему интенсивные упражнения делают кровь токсичной для опухолей

Новое исследование показало: всего одна тренировка способна замедлить рост раковых клеток. Почему это работает и какие нагрузки эффективнее?

Читать полностью » Учёные из Японии: упражнения Рэй-хо помогают пожилым снизить риск падений вчера в 20:49

Самураи тренировались так сотни лет: сегодня это спасение для пожилых людей

Древняя самурайская практика может помочь пожилым людям укрепить ноги и снизить риск падений. Всё, что нужно — пять минут в день.

Читать полностью » Учёные: бег не вызывает обвисания кожи, но солнце и похудение влияют вчера в 19:50

Бег сохраняет молодость или крадёт её — неожиданный ответ

Бег часто обвиняют в преждевременном старении кожи. Но действительно ли пробежки могут сделать лицо сухим и морщинистым?

Читать полностью » Дарья Князева из #sekta представила тренировку для ягодиц, пресса и спины вчера в 19:10

Восемь движений, которые меняют тело быстрее любой диеты

Короткая программа упражнений без оборудования поможет укрепить тело, улучшить подвижность суставов и развить равновесие прямо у себя дома.

Читать полностью » ВИИТ снижают абдоминальный жир на 44% у пожилых мужчин с диабетом 2 типа, показал эксперимент врачей вчера в 18:50

Кардио против интервалов: неожиданный победитель в борьбе с жиром

Почему одни худеют быстрее на спокойных пробежках, а другие на интервальных тренировках? Учёные дают неожиданные объяснения.

Читать полностью » Георгий Темичев объяснил, какие кардиотренировки безопасны при ишиасе и болях в пояснице вчера в 18:10

Защемление седалищного нерва: чем оно опаснее привычной грыжи

Ишиас может надолго выбить из колеи. Рассказываем, какие упражнения помогут восстановиться, чего стоит избегать и почему отдых не всегда полезен.

Читать полностью »

Новости
Дом

В Совфеде предложили запретить семейную ипотеку на студии и квартиры до 28 кв. м
Красота и здоровье

Врач Сычугова: перерывы и эргономика помогают предотвратить боли в спине
Авто и мото

Россиянам объяснили схему угона автомобилей с помощью подложенных денег под дворниками
Еда

Греческий салат с креветками готовится с оливковым маслом и фетой
Технологии

The Information: Microsoft внедрит технологии Anthropic в Microsoft 365
Дом

Особенности жилья в Турции: планировки, санузлы и плитка вместо паркета
Красота и здоровье

Психиатр Калашников: эмоциональное выгорание часто приводит к алкоголизму
Садоводство

Кипяток применяется для обеззараживания почвы на небольших грядках и в горшках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet