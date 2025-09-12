Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бегун на треке
Бегун на треке
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

То, что считалось главным врагом суставов, оказалось их защитником

Физиотерапевт Кейт Кроуфорд: нагрузка при беге укрепляет кости и суставы

Бег давно стал привычным способом поддерживать форму, но вокруг него всё ещё живут мифы. Самый распространённый — будто регулярные пробежки портят колени. На деле же исследования показывают обратное: бег укрепляет суставы и помогает им дольше оставаться здоровыми. Важно лишь соблюдать разумный подход и не забывать о правильных привычках.

Миф о "разрушительных" пробежках

"Бег не вреден для коленей, точка", — сказала тренер и основательница проекта What Runs You Алиша Флинн.

Учёные подтверждают: риск развития остеоартрита у бегунов ниже, чем у тех, кто ведёт сидячий образ жизни. Так, исследование в The Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy показало, что у 3,5% любителей бега диагностировали артроз коленей или бёдер, тогда как среди малоподвижных людей эта цифра превысила 10%. Двадцатилетнее наблюдение за бегунами и небегунами также выявило: артритом страдали 32% тех, кто избегал пробежек, и лишь 20% тех, кто регулярно выходил на дорожку.

Почему нагрузка полезна

Каждый шаг на бегу создаёт нагрузку, и колени действительно получают ударную волну. Но именно это стимулирует рост костной ткани и укрепляет мышцы.

"Воздействие заставляет кости становиться крепче и устойчивее к повреждениям", — пояснила физиотерапевт Кейт Кроуфорд.

Организм реагирует на нагрузку активизацией остеобластов — клеток, отвечающих за формирование костей. В итоге суставы становятся более выносливыми, а вероятность переломов снижается.

Как защитить суставы

Эксперты сходятся во мнении: опасен не сам бег, а ошибки в подходе. Неправильная обувь, слишком резкое увеличение километража или постоянные тренировки по асфальту действительно могут привести к проблемам.

1. Совет врача

Если были травмы колена или операции, лучше заранее обсудить планы с ортопедом или физиотерапевтом. При сердечно-сосудистых заболеваниях консультация тоже обязательна.

2. Мягкие покрытия

Хотя асфальт мягче цемента, он всё же жёсткий. Раз в неделю стоит менять локацию: лесная тропа или стадион с резиновым покрытием разгрузят связки и помогут включить стабилизирующие мышцы.

3. Кросс-тренинг

Сочетать бег можно с плаванием, йогой, велосипедом или силовыми тренировками. Такой подход позволяет задействовать разные группы мышц и снизить риск перегрузки.

4. Правильные кроссовки

"Обувь должна быть удобной и не изношенной", — отметила Кейт Кроуфорд.

Специалисты советуют обновлять пару каждые 300-500 километров. Ещё лучше иметь несколько моделей и чередовать их: это снижает вероятность мышечных дисбалансов.

5. Постепенность

Тренировочные планы обычно включают "правило 10%" — еженедельный прирост дистанции не больше этой величины. Кроме того, каждые 3-4 недели нужен разгрузочный период, когда объём временно уменьшается.

6. Восстановление

После пробежки телу требуется питание и отдых. Белково-углеводный перекус, достаточное количество воды и полноценный сон помогают мышцам восстанавливаться и предотвращают воспаления.

Когда стоит насторожиться

Непривычная боль в колене, стопе или бедре — сигнал обратиться к специалисту. Игнорировать её нельзя: если проблема усугубится, восстановление займёт месяцы и может лишить удовольствия от бега.

