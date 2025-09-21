Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Когда спорт перестаёт быть союзником: бегун рискует больше, чем думает

Фроде Стенсенг: бег как способ эскапизма способен привести к зависимости

Бег десятилетиями считался универсальным способом поддерживать здоровье, снимать стресс и улучшать настроение. Но недавнее исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, показало и другую сторону привычки к пробежкам. Учёные обнаружили, что при определённых мотивациях бег может перерасти в зависимость и тем самым свести на нет все потенциальные выгоды.

Что изучали учёные

В исследовании приняли участие 227 любителей бега. Их попросили заполнить анкеты, которые оценивали сразу три области:

  1. степень саморазвития или, напротив, самоподавления;

  2. признаки зависимости от физических нагрузок;

  3. уровень удовлетворённости жизнью.

Особое внимание уделялось понятию "эскапизм" — стремлению сбежать от реальности. Его условно делят на два направления:

  • саморазвитие - когда человек ищет позитивный опыт и использует бег для роста;

  • самоподавление - когда пробежки становятся способом уйти от тяжёлых мыслей.

Результаты оказались неожиданными: оба типа эскапизма, и положительный, и негативный, вели к риску зависимости от физических упражнений. При этом качество переживаний и уровень счастья сильно различались.

Чем отличается мотивация

Любители бега, которые видят в спорте инструмент для самосовершенствования, чаще ощущают прилив сил и уверенности после пробежек. Для них спорт — это ресурс. Те же, кто выходит на дорожку, чтобы "сбежать" от стресса и проблем, получают меньше радости, а нагрузка может превратиться в механический ритуал. В обоих случаях связь с тренировками остаётся сильной, но последствия разные.

Когда спорт превращается в зависимость

Учёные установили, что зависимость от физических упражнений способна обесценить позитивный эффект тренировок. Человек перестаёт прислушиваться к телу, игнорирует усталость и сигналы о возможных травмах. К тому же снижение удовлетворённости жизнью может быть как причиной, так и результатом спортивной зависимости. И даже позитивно настроенные бегуны не застрахованы от этого механизма.

"Эти результаты могут помочь людям в понимании собственной мотивации, а также могут быть использованы в терапевтических целях", — отметил ведущий автор исследования, доктор из Норвежского университета естественных и технических наук Фроде Стенсенг.

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом регулярных пробежек определите цель: здоровье, снижение веса, улучшение самочувствия.

  2. Используйте фитнес-браслет или смарт-часы, чтобы отслеживать пульс и уровень нагрузки.

  3. Планируйте отдых: хотя бы один день в неделю полностью посвящайте восстановлению.

  4. Чередуйте бег с другими видами активности: йогой, плаванием, занятиями в спортзале.

  5. Обратите внимание на инвентарь — удобные кроссовки, компрессионные носки и спортивное питание помогут снизить риск травм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бегать каждый день без отдыха.

  • Последствие: хроническая усталость, повышенный риск травм.

  • Альтернатива: тренажёрный зал или велотренажёр через день, а также полноценный сон.

  • Ошибка: использовать бег только для снятия стресса.

  • Последствие: формирование зависимости и потеря удовольствия.

  • Альтернатива: добавить медитацию, дыхательные практики или СПА-процедуры.

  • Ошибка: игнорировать сигналы организма.

  • Последствие: боли в суставах, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

  • Альтернатива: регулярный массаж, консультации с врачом и витамины для поддержки суставов.

А что если…

А что если человек осознаёт, что бег стал навязчивой привычкой? Тогда стоит переключить внимание на более гибкие форматы активности: прогулки, занятия в бассейне, растяжку. Это поможет сохранить контакт с телом и снизить риски, не отказываясь от спорта совсем.

FAQ

Как выбрать обувь для бега?
Берите кроссовки с хорошей амортизацией, учитывайте тип поверхности — асфальт, грунт или беговая дорожка.

Сколько стоит минимальный набор для любителя бега?
Кроссовки — от 5 тысяч рублей, спортивные часы — от 10 тысяч, компрессионная форма — от 3 тысяч. Базового комплекта хватит для начала.

Что лучше для похудения: бег или силовые?
Комбинация. Силовые упражнения ускоряют обмен веществ, а бег помогает сжечь калории здесь и сейчас.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше пробегаешь, тем здоровее станешь.

  • Правда: чрезмерные нагрузки приводят к истощению и проблемам с суставами.

  • Миф: бег — лучший способ справиться со стрессом.

  • Правда: стресс можно снижать и через психотерапию, массаж или дыхательные практики.

  • Миф: зависимость бывает только от алкоголя и гаджетов.

  • Правда: спортивная зависимость тоже реальна и способна влиять на психику.

Сон и психология

Регулярный бег положительно влияет на сон, если не доводить себя до переутомления. При зависимом поведении всё меняется: засыпание становится сложным, человек ощущает тревогу и внутреннюю спешку. Поэтому важно не только тренироваться, но и выстраивать психологический баланс.

Три интересных факта

  • Люди, которые бегают в парках и на природе, реже сталкиваются с симптомами тревожности.

  • Витамин D, получаемый от солнца во время пробежек, поддерживает здоровье костей и иммунитета.

  • По данным спортивных маркетплатформ, самый популярный товар у бегунов — смарт-часы с функцией контроля сна.

Исторический контекст

  1. В 1970-х годах в США возник "беговой бум", когда джоггинг стал массовым увлечением.

  2. В 1980-х появились первые кроссовки с воздушными подушками, что изменило индустрию спортивной обуви.

  3. Сегодня бег — это не только спорт, но и часть культуры: марафоны, благотворительные забеги, фитнес-приложения с виртуальными соревнованиями.

Бег остаётся полезным инструментом для здоровья и настроения. Но важно помнить: всё зависит от мотивации. Если пробежки становятся способом уйти от проблем любой ценой, спорт может превратиться из союзника в источник новых сложностей. Главное — слушать своё тело и находить баланс.

