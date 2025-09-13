Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Бег сохраняет молодость или крадёт её — неожиданный ответ

Учёные: бег не вызывает обвисания кожи, но солнце и похудение влияют

Когда речь заходит о длительных пробежках, в англоязычных источниках всё чаще упоминают термин runner's face. Под ним понимают якобы преждевременное старение кожи: она становится сухой, морщинистой и немного обвисшей. Причину ищут в постоянной тряске во время бега и в солнечном свете, которому неизбежно подвергаются бегуны. Но действительно ли пробежки способны "состарить" лицо?

Что говорит наука

Современные исследования не находят доказательств тому, что кожа обвисает именно из-за ударной нагрузки во время бега. Даже гипотеза о влиянии гравитации остаётся под вопросом. Учёные отмечают: если бы она так сильно воздействовала на соединительные ткани, подобные изменения происходили бы со всем телом.

Гораздо больше данных у специалистов о перераспределении жировой ткани. С возрастом её становится меньше в области щёк и под глазами, и кожа действительно начинает провисать. В метаанализе 13 работ показано: резкое похудение заметно ускоряет старение лица. Особенно ярко это проявляется у пациентов после бариатрических операций или приёма препаратов для снижения веса.

Советы шаг за шагом

Чтобы сохранить молодость кожи во время тренировок, стоит соблюдать простые правила:

  1. Следите за уровнем ультрафиолета. Если индекс выше 3, используйте SPF-средства от 30 и выше.

  2. Обновляйте защиту каждые два часа, особенно если пробежка длится долго.

  3. Носите бейсболку или козырёк, чтобы уменьшить прямое воздействие солнечных лучей.

  4. При пробежках свыше часа берите с собой бутылку воды. Это поможет не только поддержать самочувствие, но и косвенно — состояние кожи.

  5. Добавьте в уход увлажняющую сыворотку или крем: бег сам по себе не сушит кожу, но ветер и солнце могут её обезвоживать.

Мифы и правда

Существует несколько распространённых заблуждений:

  • "Кожа обвисает от тряски". Научных подтверждений этому нет.

  • "Бег сушит кожу". На самом деле сухость возникает из-за солнца и ветра, а не от самой нагрузки.

  • "Лучше поправиться, чтобы не выглядеть старше". Набор веса не возвращает жир в те же зоны лица, а распределяет его иначе, что может усугубить проблему.

FAQ

Правда ли, что бег делает лицо худым?
Да, при значительном снижении веса лицо теряет объём. Но умеренные пробежки редко приводят к резкому похудению.

Как выбрать солнцезащитное средство для бега?
Лучше подойдут лёгкие флюиды или спреи с SPF 30+, устойчивые к поту и воде.

Что лучше для кожи — бегать утром или вечером?
С точки зрения защиты от ультрафиолета предпочтительнее утренние или вечерние часы, когда солнце менее активно.

Исторический контекст

Ещё в начале XX века бег считался тяжёлым занятием для организма. Но с развитием спортивной медицины выяснилось, что аэробные нагрузки положительно влияют на сердце, сосуды и даже на состояние кожи. Сегодня кроссовки, умные часы и лёгкая спортивная экипировка сделали пробежки массовым хобби, а вместе с этим возникли и новые мифы о "лице бегуна".

А что если…

Если представить, что бег действительно ускоряет старение кожи, тогда логично было бы отказаться от пробежек. Но в реальности регулярная активность продлевает молодость организма: улучшает кровоток, поддерживает уровень коллагена, помогает держать вес под контролем. А грамотный уход и защита от солнца сводят риски к минимуму.

Интересные факты

  1. Одно исследование показало: аэробные тренировки увеличивают количество генов коллагена.

  2. Интерлейкин-15, вырабатываемый при нагрузке, влияет и на мышцы, и на кожу, обладая омолаживающим эффектом.

  3. У пожилых людей, которые регулярно занимаются спортом, кожа чаще бывает более увлажнённой по сравнению с малоподвижными сверстниками.

