Прямо как в фантастике: чёрная дыра массой в 10 млн солнц летит почти со скоростью света

В космосе нашли редчайший "беглый" объект: сверхмассивная чёрная дыра, которая, похоже, вырвалась из своей галактики и уходит в межгалактическое пространство. Это событие выглядит как прямое подтверждение давней теоретической идеи о гравитационном "пинке" после слияния чёрных дыр. Об этом сообщает ScienceAlert, ссылаясь на анализ новых наблюдений.

Что именно обнаружили

По данным, приведённым в публикации, масса объекта как минимум в 10 млн раз превышает солнечную. Скорость движения оценивается почти в тысячу километров в секунду, что составляет примерно треть процента от скорости света. Объект получил обозначение RBH-1 и рассматривается как сверхмассивная чёрная дыра, покинувшая пределы родной галактики.

RBH-1 впервые заметили ещё в 2023 году, когда астрономы обратили внимание на необычную структуру в пространстве. Впереди наблюдался огромный ударный фронт, а позади — длинный след из молодых звёзд. Этот звёздный "хвост", как уточняется, растянулся примерно на 200 тысяч световых лет.

Как подтвердили "побег" из галактики

Ключевые данные удалось получить благодаря новым наблюдениям с помощью телескопа Джеймса Уэбба (JWST). По информации ScienceAlert, именно они позволили подтвердить: RBH-1 действительно вырвалась из своей галактики и продолжает движение в сторону межгалактического пространства. Наблюдаемая структура при этом оказалась слегка наклонена по отношению к Земле.

Этот наклон дал возможность измерить спектральный сдвиг излучения газа, нагретого ударной волной. Сообщается, что материал позади фронта движется на сотни километров в секунду быстрее, чем газ впереди. По краям ударной волны газ при этом удаляется от наблюдателя, что и формирует характерную картину, указывающую на движение массивного объекта с очень высокой скоростью.

Что могло "выстрелить" чёрную дыру

Исследователи связывают происходящее со слиянием двух сверхмассивных чёрных дыр, которое могло произойти после столкновения их галактик. В момент объединения, по описанию в публикации, возник асимметричный выброс гравитационной энергии. Именно он мог придать новообразованной чёрной дыре импульс, достаточный для того, чтобы покинуть галактическое ядро.

Такой сценарий теоретики обсуждают уже около полувека, но до сих пор он оставался в статусе гипотезы. Теперь, как отмечают авторы, наблюдения JWST дали прямое подтверждение, что подобные "гравитационные пинки" способны выбрасывать сверхмассивные чёрные дыры за пределы галактик. Это расширяет представления о том, как эволюционируют галактики и их центральные объекты.

Почему открытие считают важным

Астрономы предполагают, что такие события могут происходить чаще, чем считалось ранее. В межгалактическом пространстве потенциально может находиться больше подобных "беглецов", но многие из них остаются невидимыми для современных телескопов. RBH-1 в этом смысле становится редким случаем, когда движение можно восстановить по следам взаимодействия с окружающей средой.

Исследование продолжается: учёные рассчитывают уточнить параметры объекта и понять, насколько типичны такие выбросы для космической эволюции. Дальнейшие наблюдения должны прояснить детали формирования ударной волны и происхождения звёздного следа, который тянется за чёрной дырой на десятки и сотни тысяч световых лет.