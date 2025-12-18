Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Черная дыра квазар
Черная дыра квазар
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:42

Прямо как в фантастике: чёрная дыра массой в 10 млн солнц летит почти со скоростью света

Сверхмассивная чёрная дыра покинула галактику из-за гравитационного пинка — JWST

В космосе нашли редчайший "беглый" объект: сверхмассивная чёрная дыра, которая, похоже, вырвалась из своей галактики и уходит в межгалактическое пространство. Это событие выглядит как прямое подтверждение давней теоретической идеи о гравитационном "пинке" после слияния чёрных дыр. Об этом сообщает ScienceAlert, ссылаясь на анализ новых наблюдений.

Что именно обнаружили

По данным, приведённым в публикации, масса объекта как минимум в 10 млн раз превышает солнечную. Скорость движения оценивается почти в тысячу километров в секунду, что составляет примерно треть процента от скорости света. Объект получил обозначение RBH-1 и рассматривается как сверхмассивная чёрная дыра, покинувшая пределы родной галактики.

RBH-1 впервые заметили ещё в 2023 году, когда астрономы обратили внимание на необычную структуру в пространстве. Впереди наблюдался огромный ударный фронт, а позади — длинный след из молодых звёзд. Этот звёздный "хвост", как уточняется, растянулся примерно на 200 тысяч световых лет.

Как подтвердили "побег" из галактики

Ключевые данные удалось получить благодаря новым наблюдениям с помощью телескопа Джеймса Уэбба (JWST). По информации ScienceAlert, именно они позволили подтвердить: RBH-1 действительно вырвалась из своей галактики и продолжает движение в сторону межгалактического пространства. Наблюдаемая структура при этом оказалась слегка наклонена по отношению к Земле.

Этот наклон дал возможность измерить спектральный сдвиг излучения газа, нагретого ударной волной. Сообщается, что материал позади фронта движется на сотни километров в секунду быстрее, чем газ впереди. По краям ударной волны газ при этом удаляется от наблюдателя, что и формирует характерную картину, указывающую на движение массивного объекта с очень высокой скоростью.

Что могло "выстрелить" чёрную дыру

Исследователи связывают происходящее со слиянием двух сверхмассивных чёрных дыр, которое могло произойти после столкновения их галактик. В момент объединения, по описанию в публикации, возник асимметричный выброс гравитационной энергии. Именно он мог придать новообразованной чёрной дыре импульс, достаточный для того, чтобы покинуть галактическое ядро.

Такой сценарий теоретики обсуждают уже около полувека, но до сих пор он оставался в статусе гипотезы. Теперь, как отмечают авторы, наблюдения JWST дали прямое подтверждение, что подобные "гравитационные пинки" способны выбрасывать сверхмассивные чёрные дыры за пределы галактик. Это расширяет представления о том, как эволюционируют галактики и их центральные объекты.

Почему открытие считают важным

Астрономы предполагают, что такие события могут происходить чаще, чем считалось ранее. В межгалактическом пространстве потенциально может находиться больше подобных "беглецов", но многие из них остаются невидимыми для современных телескопов. RBH-1 в этом смысле становится редким случаем, когда движение можно восстановить по следам взаимодействия с окружающей средой.

Исследование продолжается: учёные рассчитывают уточнить параметры объекта и понять, насколько типичны такие выбросы для космической эволюции. Дальнейшие наблюдения должны прояснить детали формирования ударной волны и происхождения звёздного следа, который тянется за чёрной дырой на десятки и сотни тысяч световых лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Марс опережает Землю на 477 микросекунд за сутки — Патла сегодня в 9:12
Теория относительности бьёт по связи: как гравитация Марса создаёт помехи для межпланетного интернета

Учёные выяснили, что на Марсе время идёт быстрее, чем на Земле, и объяснили, почему разница в микросекундах критична для будущих миссий.

Читать полностью » Создан гель для зубов с ферментом против кариеса — Горинов сегодня в 9:10
Умный гель для зубов: почему вашей щётке скоро придется уступить место новой технологии

В НИТУ "МИСИС" представили гель с ферментом декстраназой, полученным с помощью ГМО-дрожжей: технология обещает новые подходы к профилактике кариеса.

Читать полностью » Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится к Земле 19 декабря — Князев сегодня в 8:49
Он уже близко: что скрывает межзвёздный странник 3I/ATLAS и почему его аномалии не вписываются

Загадочный 3I/ATLAS приблизится к Земле 19 декабря: сообщения об "аномалиях" разогрели споры — от редкой физики до версий об искусственной природе.

Читать полностью » Инвестиции в ИИ включают человеческий капитал и данные — Ведяхин сегодня в 8:23
В Сбере сравнили ИИ с атомной бомбой: технологический прорыв снова решит, кто в мире будет главным

Сбер сравнил гонку ИИ с ядерными программами XX века и предупредил о формировании "ИИ-клуба", где правила будут задавать технологические лидеры.

Читать полностью » Многощетинковые черви и новые морские звезды обнаружены в Южном океане — Ocean Census сегодня в 5:20
Тёмные воды Южного океана скрывают угрозу: хищные губки и чудовища, которых не ожидали увидеть

Международная экспедиция у берегов Антарктиды сделала сенсационные находки, включая хищную губку, изменяющую представления о жизни в глубоких водах Южного океана.

Читать полностью » В Альпах обнаружили тысячи следов динозавров возрастом 210 млн лет — ilgiorno сегодня в 2:06
Горы, которые помнят шаги чудовищ: в Альпах проснулась память триасового мира

В Альпах Ломбардии случайно обнаружили тысячи следов динозавров. Находка может изменить представления о жизни и поведении древних гигантов позднего триаса.

Читать полностью » Микропластик переносит гены устойчивости к антибиотикам — Мюррей сегодня в 1:17
Пластик против человечества: как крошечные частицы готовят почву для следующей пандемии

Микропластик может быть не только мусором: на его поверхности формируются биопленки с бактериями и генами устойчивости. Что выяснили ученые в Британии.

Читать полностью » Столкновения в космосе увеличивают количество мусора — The Conversation вчера в 23:04
Космический мусор добрался до людей: трещина в капсуле показала, как близко катастрофа

Космический мусор всё чаще угрожает спутникам и пилотируемым миссиям. Повреждение китайского корабля показало, насколько уязвима орбита и почему миру нужны общие правила.

Читать полностью »

Новости
Общество
Продажи аперитивов в России выросли на 50% за год — Грабар
Туризм
Иран упростил визовые правила для иностранных туристов — МИД Ирана
Наука
Роспотребнадзор разработал 30-минутный тест на Candida auris — Роспотребнадзор
Экономика
Россия планирует достичь технологической независимости к 2030 году — Сальников
Туризм
Хабаровский край и Тунцзян подписали соглашение о туробмене — Министерство туризма края
Мир
Маршалловы острова ввели безусловный базовый доход — The Guardian
Туризм
Продажи ж/д билетов выросли на 30 процентов — РЖД-ЦПР
СФО
Тариф на перевозку в Омске повысили до 64,99 рубля — власти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet