Она ушла от своей группы миллиарды лет назад — и до сих пор блуждает в одиночестве

Астрономы из Университета Ёнсе в Сеуле совместно с коллегами из других научных центров сообщили об открытии необычной карликовой галактики раннего типа. Она оказалась изолированной от скоплений и, по всей видимости, вырвалась из своей родительской группы. Подробное исследование опубликовано 28 августа на сервере препринтов arXiv.

Что такое карликовые галактики

Карликовые галактики отличаются малой массой и слабым свечением. Обычно они содержат несколько миллиардов звёзд, и значительная часть из них относится к раннему типу (dE). Именно такие системы чаще всего встречаются в скоплениях и группах галактик.

Однако иногда астрономы находят карликовые галактики, не связанные с крупными структурами. Это вызвало дискуссии о том, как они формируются. Один из вариантов объяснения — они могут быть "убегающими": галактиками, выброшенными из своей группы приливными силами.

Новое открытие

Команда под руководством астронома Санджая Пауделя изучила данные Слоановского цифрового обзора неба (SDSS) и других проектов. В результате они обнаружили объект SDSS J011754.86+095819.0, или сокращённо dE01+09.

"В этом исследовании мы сообщаем об открытии dE, SDSS J011754.86+095819.0 (далее dE01+09), который, по-видимому, находится на большом расстоянии от своей основной группы", — пишут авторы статьи.

Параметры и характеристики

расстояние от вероятной родительской группы NGC 524 — около 3,9 млн световых лет;

радиус — примерно 3900 световых лет;

масса — около 280 млн солнечных масс;

возраст — 8,3 млрд лет;

металличность — -1,19 dex.

По своим морфологическим признакам галактика спокойна: она демонстрирует единообразное звёздное население и не имеет следов недавнего звездообразования.

Как dE01+09 оказалась в изоляции

Учёные предполагают, что dE01+09 миллиарды лет назад вошла в группу NGC 524 как активно формирующая звёзды система. Там процесс звездообразования был подавлен, и галактика продолжила своё существование в более спокойном состоянии.

Позднее, около 3,5 млрд лет назад, сильное динамическое взаимодействие могло придать ей скорость, близкую к скорости выхода за пределы группы. В итоге она оказалась за вириальным радиусом, фактически в одиночестве.

Почему это важно

Исследователи подчёркивают, что нахождение столь спокойной карликовой галактики в изолированной среде — явление редкое. Подобные открытия помогают лучше понять эволюцию и природу карликовых галактик раннего типа.