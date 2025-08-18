Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Гражданка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

21 километр и ни шагу лишнего? Ошибка, которая стоит победы

Мишель Олсон, профессор спорта, назвала пользу ходьбы во время полумарафона

Представьте: почти два с половиной миллиона человек в мире однажды решились пробежать полумарафон. Это не просто 21 километр — это проверка характера, физической выносливости и психологической устойчивости. Но главный вопрос, который часто смущает новичков: а можно ли во время полумарафона… идти пешком?

Можно ли переходить на шаг?

Ответ прост: да, можно. Основное условие — уложиться в установленный лимит времени, который обычно составляет около 3,5 часа (или примерно 16 минут на милю). И если часть дистанции вы прошли пешком, ваш результат от этого не становится "менее настоящим". Главное — дойти до финиша.

Однако стоит учитывать, что решение о переходе на шаг зависит от множества факторов: уровня подготовки, медицинских показаний, опыта участия в забегах и даже личных целей. Как отмечает сертифицированный тренер Натали Ниемчик, "всё индивидуально: от истории травм до того, какой результат вы хотите показать".

Метод "бег+шаг"

Существует целая стратегия — чередование бега и ходьбы. Она давно зарекомендовала себя как у новичков, так и у опытных бегунов. Прелесть метода в том, что он помогает не только физически, но и психологически.

Физиолог и профессор спортивных наук Мишель Олсон объясняет: "Когда вы переходите на шаг, нагрузка снижается, и организм успевает переработать продукты обмена, накопившиеся во время интенсивного бега. Молочная кислота частично утилизируется, восстанавливаются запасы энергии в мышцах — именно это помогает дотянуть до финиша".

Кроме того, шаг снижает ударную нагрузку на суставы — колени, тазобедренные, позвоночник. Есть и доказательства: исследование 2016 года в Journal of Science and Medicine in Sport показало, что бегуны, использующие короткие паузы на ходьбу, испытывали меньше боли в мышцах и быстрее восстанавливались после финиша.

Когда стоит переходить на шаг?

Если вы не уверены, что сможете бежать все 21 километр без остановки, заранее планируйте короткие передышки. Как советует тренер и физиолог Джонатан Кейн: "Лучше вовремя сделать несколько быстрых шагов, чем бежать до полного изнеможения".

Есть и практические рекомендации:

  • используйте подъёмы на трассе для короткой ходьбы;
  • замедляйтесь у пунктов с водой — так меньше шансов подавиться на бегу;
  • слушайте тело: если дискомфорт по шкале от 1 до 10 выше 5, лучше замедлиться.
  • Обычно схема выглядит так: 1-2 мили бега, затем 30-120 секунд ходьбы. С ростом тренированности интервалы можно менять. Такой подход, по словам Олсон, может даже ускорить общий
  • результат: "Как и при интервальных тренировках, чередование нагрузок позволяет бежать быстрее в целом, чем при равномерном темпе".

Главное — помнить: полумарафон не всегда про рекорды. Для многих это личный вызов и победа над собой. Если часть пути придётся пройти пешком — это не поражение, а грамотная стратегия, которая позволит вам пересечь финишную черту с улыбкой.

