Догма о "прямой спине" при работе с весами стала настолько фундаментальной, что любое скругление позвоночника в тренажерном зале часто воспринимается как прямой путь к грыже. Однако в практике гимнастов и некоторых пауэрлифтеров сознательный перекат позвоночника под нагрузкой встречается регулярно. Чтобы понять, что на самом деле происходит с мышцами в этот момент, исследователи решили сравнить два упражнения с одинаковым весом на штанге: румынскую тягу (RDL) и "завиток Джефферсона" (Jefferson curl).

Различие в биомеханике очевидно: в румынской тяге атлет отводит таз назад, сохраняя позвоночник стабильным, тогда как в завитке Джефферсона спина постепенно округляется сегмент за сегментом. Для количественной оценки этого процесса было привлечено 21 опытное тренирующееся лицо без болей в спине. Чтобы обеспечить чистоту сравнения, вес штанги был идентичен для обоих упражнений и составил в среднем 42 кг (субмаксимальный вес для завитка Джефферсона, который объективно сложнее из-за амплитуды и контроля).

С помощью поверхностной электромиографии (ЭМГ) ученые измерили активность мышц в пяти зонах: верхнего, среднего и нижнего отделов спины, а также большой ягодичной мышцы и двуглавой мышцы бедра. Результаты показали, что при одинаковом весе на штанге нагрузка на мышцы распределяется принципиально по-разному.

Перераспределение усилий: где работает спина

Самый заметный скачок активности произошел в грудном отделе (верхние разгибатели спины): 63% от максимального произвольного сокращения (MVIC) при завитке Джефферсона против 45% в румынской тяге. Аналогичная тенденция наблюдалась и в поясничном отделе, а также в двуглавой мышце бедра — здесь показатели при скруглении спины также были ощутимо выше. При этом активность большой ягодичной мышцы осталась неизменной в обоих случаях — на уровне 31%.

Такая разница объясняется сменой функциональной роли мышц. В румынской тяге разгибатели спины работают в основном как изометрические стабилизаторы, удерживая позвоночник жестким, пока движение происходит в тазобедренном суставе. В "завитке" же они активно удлиняются и укорачиваются, контролируя каждое звено позвоночника против силы тяжести.

Дополнительным фактором выступает рычаг: когда спина округляется, штанга оказывается чуть дальше от точек вращения позвонков. Это увеличивает внутренний момент силы, заставляя мышцы работать интенсивнее. Субъективно это подтвердили и сами участники: 18 из 21 отметили, что завиток Джефферсона ощущается как значительно более тяжелое упражнение, даже при том, что вес на грифе не менялся.

Миф о "запретном" сгибании

Данные результаты добавляют контекста к спорам о безопасности сгибания спины. Многие запреты основывались на исследованиях 90-х годов, где при подъеме груза с прямой спиной давление в межпозвоночных дисках было ниже. Однако в тех тестах прямая спина позволяла прижать объект ближе к центру масс, что делает спорным, вызвано ли снижение давления именно углом наклона или близостью груза к телу.

Современные систематические обзоры не выявили устойчивой причинно-следственной связи между сгибанием поясницы при подъеме и риском развития болей в спине, хотя качество таких доказательств остается умеренным, а большинство тестов проводилось с легкими весами (до 12 кг).

В итоге выбор между этими двумя движениями зависит от цели. Румынская тяга остается базовым инструментом для развития силы задней цепи через жесткий "хип-хиндж". Завиток Джефферсона же выступает как специализированный инструмент для развития контролируемой артикуляции позвоночника и повышения толерантности тканей к нагрузкам в полной амплитуде движения.