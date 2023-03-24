Предложенная сенатором из Румынии Дианой Шошоакэ аннексия, то есть насильственное присоединение, части Украины было воспринято излишне остро со стороны киевского режима. После этого политику часто приходят угрозы от украинского Министерства иностранных дел.

"Ответ МИДу Украины, который угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства"

Шошоакэ также добавила, что такая политическая методика является показателем того, что Киев хочет физически устранять противников его нацистской политики.

Напомним, что 23 марта сенатор Румынии внесла законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию части украинской территории в 2027 году. На такое заявление Киев ответил резко негативно, добавив, что он инициирует введение санкций против Шошоакэ.