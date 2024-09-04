Необходимость диверсификации: Румыния ищет альтернативные источники энергии

Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа подчеркнул необходимость диверсификации путей поставок энергоресурсов для стран Восточной Европы. Это связано с тем, что регион сталкивается с высокими ценами на энергию.

Ранее представители Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали контракт об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor Power Company. Целью этого проекта является создание коридора зеленой энергии из Азербайджана в Европу.

Бурдужа отметил, что этот проект является стратегически важным для всего Евросоюза и был запущен два года назад. Он подчеркнул, что для Румынии это проект является вопросом национальной безопасности, поскольку страна стремится к диверсификации источников энергии.

Анализ энергетической карты Европы за последние месяцы показывает, что страны Восточной Европы платят очень высокие цены за энергию. Это связано с тем, что в регионе нет достаточной диверсификации источников энергии.

Бурдужа также отметил, что европейский рынок энергии работает не очень эффективно, поскольку более дешевые источники газа не всегда попадают на восток. Это создает проблемы для безопасности и конкурентоспособности стран Восточной Европы.

В связи с этим страны региона ищут альтернативные пути поставок энергии, включая зеленую энергетику. Правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии.

Проект предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля мощностью 1 ГВт для передачи электроэнергии. Протяженность линии кабеля составит 1 195 километров, и она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Предполагается, что прокладка кабеля займет 3-4 года. Этот проект является важным шагом в направлении диверсификации источников энергии для стран Восточной Европы и содействия развитию зеленой энергетики в регионе.

Фото: Wikimedia Commons/Флаг на форте Пойенари, округ Ардж? Румыния , Пользователь:Andrey Stroe , (Creative Commons Attribution 2 .0 Generic.)