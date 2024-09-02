Законопроект о ЗРК Patriot для Украины был одобрен

Правительство Румынии утвердило законопроект, предполагающий передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом информировал пресс-секретарь правительства Михай Константин на пресс-конференции после совещания кабинета министров.

"Проект закона, который будет немедленно направлен в парламент, вносит изменения в Закон 222/2017 о наземной противовоздушной обороне, - сообщает агентство Agerpres. - В документе указано, что система Patriot будет передана другой стране. После одобрения парламентом правительство получит право издать указ для реализации этой передачи. Также правительство получит полномочия на восстановление противовоздушной обороны страны за счет средств Министерства обороны."

20 июня Совет национальной обороны Румынии принял решение о передаче одного комплекса Patriot Украине. При этом было оговорено, что передача состоится при условии, что Румыния продолжит переговоры с партнерами по НАТО о получении аналогичной или сопоставимой системы для защиты своего воздушного пространства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь на встрече с министрами иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе 29 августа, выразил разочарование журналистам, что не все обещанные зенитно-ракетные комплексы Patriot были поставлены в Киев. Он отметил, что некоторые из обещанных систем еще не были переданы.

Румыния приобрела семь американских систем противовоздушной обороны Patriot Pac 3+ за 4 миллиарда долларов. Из них четыре уже доставлены в страну, и две из них находятся в боевой готовности.

Фото: Wikimedia Commons/Неизвестно , https://catalog.archives.gov/id/6471226