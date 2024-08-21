Соблюдайте эти 5 правил, чтобы ваш автомобиль был готов к осени

С наступлением осени важно подготовить автомобиль к изменениям погоды, напоминает Дмитрий Сапцов, руководитель образовательной программы в цифровой автошколе "Баранка". Первым шагом он рекомендует провести проверку состояния шин.
Если шины изношены, повреждены или им более трех лет, их лучше заменить. Осенние дороги часто бывают мокрыми и грязными, что существенно увеличивает тормозной путь на старых шинах, что может привести к опасным ситуациям.
Сапцов также советует воспользоваться сезонным снижением цен на летнюю резину и заменить ее в начале осени. Кроме того, именно в этот период выгодно приобретать и зимние покрышки.
Перед наступлением холодов специалист рекомендует заменить или очистить салонный фильтр и нанести на стекла средство "антидождь", чтобы снизить их загрязнение.
Кроме того, Сапцов советует проверить состояние дворников. Вместо полной замены механизма можно ограничиться покупкой новой резиновой ленты, что позволит сэкономить.
Напоследок, эксперт рекомендует тщательно вымыть автомобиль, включая днище, и осмотреть его на наличие сколов и царапин, чтобы своевременно обеспечить защиту поврежденных участков.
Фото: commons. wikimedia.org/yns plt (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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