Машина ДПС
© commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 17:21

"Настучал" по правилам: как правильно отправить жалобу в ГИБДД, чтобы её точно рассмотрели

Знакомая чуть не попала в неприятную ситуацию, когда какой-то чудак на парковке решил, что правила дорожного движения — это что-то необязательное. Успели снять на телефон, но потом оказалось, что просто так отправить запись и ждать чуда не получится. Оказалось, для привлечения нарушителя к ответственности нужно знать, как правильно оформить жалобу, где её подать и почему анонимность — это прямой путь в никуда. Мы разобрались, как не попасть впросак, сообщая о проступках на дороге.

«Водители часто думают, что достаточно прислать фото или видео — и дело в шляпе. Но закон № 59-ФЗ четко регламентирует: без ФИО, адреса и телефона заявителя обращение просто не будет иметь законной силы. Это не прихоть ГИБДД, а требование, которое позволяет идентифицировать вас как гражданина, несущего ответственность за свои слова, и избежать потока ложных или провокационных жалоб. Без этой информации мы не можем уточнить детали, а значит, и принять меры.»

Старший юрист Андрей Чернов

Как сообщить о нарушении ПДД

Сегодня фиксировать нарушения правил другими водителями стало проще, чем когда-либо. Смартфон в кармане — уже половина дела. Однако, когда речь заходит о реальном воздействии на нарушителя, многие сталкиваются с первыми трудностями. Просто снять на камеру и забыть — это не работает. Госавтоинспекция ждет от вас не просто доказательства, а полноценное обращение, оформленное по всем правилам. Иначе ваше ценное фото или видео отправится в корзину.

Существуют разные пути, как можно заявить о неправомерных действиях на дороге. Можно воспользоваться как официальными государственными платформами, так и некоторыми региональными приложениями, которые интегрированы с ГИБДД. Главное — выбрать канал, который гарантирует, что ваше сообщение дойдет до адресатов.

Правда, иногда сам водитель путает, куда обратиться. Например, кто-то снимает парковку на чужом месте для электромобилей, думая, что это проблема ГИБДД, а на деле это компетенция муниципалитета или управляющей компании. Тут уж ваше фото, даже самое четкое, вряд ли поможет.

Официальные каналы связи

Первый способ — это уже знакомые всем «Госуслуги». В приложении «Госуслуги Авто» есть специальный раздел «Услуги», где можно найти функцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». Если вы заметили какую-то неисправность или опасное поведение другого автомобиля, можете попробовать связаться так. Выбираете шаблон, указываете госномер — и система ищет владельца. Если он есть и выходит на связь, проблема решается быстро. В случае игнорирования — уже можно готовить официальное заявление.

Кроме того, есть прямой путь на сайт Госавтоинспекции. Там есть кнопка «Подать обращение от гражданина», которая потребует авторизации через вашу учетную запись на «Госуслугах». После этого вам откроется форма, где нужно будет подробно описать ситуацию: дату, время, место происшествия. Не забудьте приложить фото или видео. Например, если кто-то встал на место для электромобилей, приложите снимок машины с ДВС и ее номером, четко видимый знак зоны зарядки.

Не стоит забывать и про платформу «Госуслуги Решаем вместе». Тут тоже можно отправить сообщение, указав регион и прикрепив фото или видео. Ответ по закону должны дать в течение 30 дней. Для совсем срочных случаев существует горячая линия ГАИ — номер 112, или можно найти региональный номер дежурной части конкретного отделения ГИБДД.

«Многие водители ошибочно полагают, что анонимность — это гарантия безопасности. Однако законодательство, регулирующее обращения граждан, четко определяет: без указания ФИО, контактных данных для связи и, в случае письменного заявления, подписи, ваше обращение не будет иметь силы. Это сделано для того, чтобы исключить возможность подачи ложных сведений и обеспечить оперативную связь с заявителем для уточнения любых деталей. Если вы готовы нести ответственность за правдивость своих слов, то проблем не возникнет.»

Автоюрист Сергей Герасимов

Про анонимность, или почему это не работает

Теперь главный момент: анонимно сообщить о нарушении ПДД нельзя. Абсолютно. Федеральный закон № 59-ФЗ, регулирующий порядок рассмотрения обращений граждан, требует указывать ваши полные данные: ФИО, контактный телефон, электронную почту и почтовый адрес. Без этого ваше заявление просто не будут рассматривать.

Ни одна из официальных платформ, будь то «Госуслуги» или сайт ГИБДД, не позволит отправить жалобу без авторизации. Это сделано не просто так. Во-первых, власти должны иметь возможность связаться с вами, чтобы уточнить какие-то детали. Иногда даже самое подробное описание требует разъяснений. Во-вторых, это гарантия того, что вы не придумываете и не пытаетесь очернить кого-то без оснований. За достоверность предоставленной информации вы несете ответственность.

Это означает, что если вдруг возникнет необходимость, ваши данные могут быть использованы в рамках закона, например, при судебном разбирательстве. Так что, если вы решили пожаловаться на нерадивого водителя, готовьтесь представиться.

Вопросы и ответы

Что делать, если мое обращение не приняли из-за отсутствия данных?
Попробуйте подать его заново, указав все обязательные поля: ФИО, телефон, e-mail и адрес. Убедитесь, что вся информация верна.

Могу ли я отправить видео нарушения, снятое на видеорегистратор?
Да, видеозаписи являются одним из допустимых доказательств. Главное, чтобы на них были четко видны номер автомобиля нарушителя и само нарушение.

Сколько времени рассматривается обращение?
По закону, срок рассмотрения обращений граждан составляет до 30 дней. В некоторых случаях этот срок может быть продлен, но вас об этом должны уведомить.

Что будет, если я укажу неверные данные?
Если будет доказано, что вы предоставили заведомо ложную информацию, это может повлечь за собой ответственность в соответствии с законодательством.

Проверено экспертом: автоюрист Андрей Чернов

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

