В Москве руководитель IT-компании «Мастертел» Эзопов был обнаружен мертвым в квартире.

Глава ИТ-компании "Мастертел" Виталий Езопов, по предварительной информации, задохнулся парами азота при вдыхании газа. Его тело было обнаружено в московской квартире. Идет проверка версий самоубийства и несчастного случая. Тело бизнесмена было найдено во вторник.

Из открытых данных следует, что Езопов возглавлял компанию "Мастертел" с 2000 года и входил в совет директоров холдинга "Прайм Бизнес Груп". «Мастертел» предлагает бизнес-клиентам комплексные ИТ-решения, включая услуги дата-центров, телефонии, аренды каналов связи и услуги информационной безопасности.

В конце июня в компании возникли разногласия, в результате котороых. Господин Езопов заявил, что бывший первый заместитель гендиректора АО "Мастертел" Михаил Белов проводит рейдерский захват бизнеса. Виталий Езопов заявил, что «Мастертел», как сообщается, готовится к IPO и выбранный обновленный план корпоративного управления партнером привел к конфликту.

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