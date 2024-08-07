Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 85,9543
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 93,8419
Руководитель IT-компании «Мастертел» Эзопов был обнаружен мертвым в московской квартире.
  1. Главная
  2. Происшествия

В Москве руководитель IT-компании «Мастертел» Эзопов был обнаружен мертвым в квартире.

Руководитель IT-компании «Мастертел» Эзопов был обнаружен мертвым в московской квартире.

Глава ИТ-компании "Мастертел" Виталий Езопов, по предварительной информации, задохнулся парами азота при вдыхании газа. Его тело было обнаружено в московской квартире. Идет проверка версий самоубийства и несчастного случая. Тело бизнесмена было найдено во вторник.

Из открытых данных следует, что Езопов возглавлял компанию "Мастертел" с 2000 года и входил в совет директоров холдинга "Прайм Бизнес Груп". «Мастертел» предлагает бизнес-клиентам комплексные ИТ-решения, включая услуги дата-центров, телефонии, аренды каналов связи и услуги информационной безопасности.

В конце июня в компании возникли разногласия, в результате котороых. Господин Езопов заявил, что бывший первый заместитель гендиректора АО "Мастертел" Михаил Белов проводит рейдерский захват бизнеса. Виталий Езопов заявил, что «Мастертел», как сообщается, готовится к IPO и выбранный обновленный план корпоративного управления партнером привел к конфликту.

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

Три обезьяны стали третьей работой Бэнкси за три дня

Три обезьяны стали третьей работой Бэнкси за три дня

На третий день Бэнкси представил новую работу в Лондоне, на этот раз с изображением обезьян. Это уже третья работа в серии произведений на тему животных, которую уличный художник из Бристоля выложил в своей соцсети с понедельника.

Читать полностью
Defense News: Пентагон в 2025-ом обновит стратегию ПРО до 2040 года

Defense News: Пентагон в 2025-ом обновит стратегию ПРО до 2040 года

ВС США работают над обновлённой стратегией ПРО, рассчитанной до 2040-го. Её публикация ожидается в октябре 2025-го, пишет Defense News со ссылкой на командующего Шона Гейни.

Читать полностью

Общество

Супруги-авиаторы Калагурова и Фёдоров разбились в Приморском крае

Супруги-авиаторы Калагурова и Фёдоров разбились в Приморском крае

Трагедией закончился перелёт на личном самолёте из Сахалина в Приморье известных пилотов-путешественников Алёны Калагуровой и Сергея Фёдорова.

Читать полностью
Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной после интервью у Дудя*

Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной после интервью у Дудя*

Главный дизайнер соцсети "ВКонтакте" Артемий Лебедев поспешил извиниться перед главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной, которая решила подавать на него в суд.

Читать полностью

Новости