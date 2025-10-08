Мозг отдыхает, руки заняты: это хобби стало новой антистресс-практикой

Рукоделие не просто увлечение, а эффективный способ восстановить эмоциональное равновесие и снизить уровень тревоги. О том, как творческая деятельность помогает психике, в беседе с NewsInfo рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

"Занятия с мелкой моторикой, они как бы вводят человека в полутрансовое состояние, в котором отдыхает мозг, психика, сознание и подсознание. Человек релаксирует, восстанавливает свои силы, реально за короткий период времени, пока человек этим занимается, восстановить силы", — рассказала Абравитова.

Для восстановления психического равновесия психолог рекомендует разные виды рукоделия, которые она делит на две условные группы, в зависимости от состояния человека.