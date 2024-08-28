Найдут ли неизвестного, прострелившего руку мальчику, игравшему в мяч в МО?

В Московской области произошёл неприятный инцидент. Девятилетний мальчик получил ранение в результате выстрела, который произвёл неизвестный. Об этом "Ленте.ру" сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По информации пресс-службы, нападение произошло, когда мальчик играл в футбол на площадке в посёлке Дрожжино. Следственным отделом по Видному Главного следственного управления СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Как уточнила пресс-служба подмосковной прокуратуры в беседе с ТАСС, инцидент произошёл 27 августа около 21:00. Пострадавший ребёнок получил сквозное ранение плечевого сустава.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность преступника и выясняют все обстоятельства произошедшего. Мальчику была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: From Wikimedia Commons/ Aleksandr Koryakin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)