Крепче стали, ярче солнца: Honor X9d — смартфон, который работает там, где другие ломаются

В октябре 2025 года в России стартуют продажи нового смартфона Honor X9d - модели, которая позиционируется как защищённое устройство с мощным аккумулятором и современным дисплеем. Новинка выделяется сочетанием флагманских характеристик, высокой автономности и устойчивости к экстремальным условиям эксплуатации.

Экран и дизайн

Honor X9d получил 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1200x2640 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, а пиковая яркость достигает рекордных 6000 нит — показатель, который делает смартфон удобным для использования даже под прямыми солнечными лучами.

Несмотря на усиленный корпус и большую батарею, вес устройства составил всего 193 грамма, что делает его относительно лёгким по сравнению с другими "ударопрочными" моделями.

Защита и прочность

Корпус Honor X9d прошёл сертификацию сразу по нескольким стандартам: IP66, IP68, IP69 и IP69K. Это означает:

защиту от пыли и песка,

устойчивость к струям воды,

способность выдерживать падения с высоты до 2,5 м,

работоспособность после погружения в воду с температурой до 85°C.

По сути, X9d можно использовать в условиях, где большинство смартфонов выйдет из строя.

Производительность и память

За работу устройства отвечает новый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, который обеспечивает баланс между энергоэффективностью и высокой скоростью.

Базовая версия смартфона предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Это позволит хранить значительные объёмы фото, видео и приложений без необходимости использовать внешние накопители.

Камеры и мультимедиа

Honor X9d оснащён системой камер:

основная камера 108 Мп с оптической стабилизацией,

сверхширокоугольный модуль 5 Мп,

фронтальная камера 16 Мп для селфи и видеозвонков.

В устройстве есть подэкранный сканер отпечатков пальцев и поддержка NFC для бесконтактных платежей.

Автономность

Особенность модели — аккумулятор ёмкостью 8300 мАч, один из самых больших на рынке защищённых смартфонов. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, что позволяет восстановить запас энергии за минимальное время.

Сравнение: Honor X9d и конкуренты

Характеристика Honor X9d Стандартный смартфон 2025 года Ёмкость батареи 8300 мАч 4500-5000 мАч Защита IP66/IP68/IP69/IP69K Чаще всего IP67 или IP68 Вес 193 г 180-210 г Камера 108 Мп (OIS) 50-64 Мп Пиковая яркость экрана 6000 нит 1500-2000 нит

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать обычный смартфон в экстремальных условиях.

Последствие: повреждение или выход из строя.

Альтернатива: Honor X9d с защитой IP69K.

Ошибка: экономить на батарее.

Последствие: частая подзарядка в течение дня.

Альтернатива: модель с 8300 мАч и быстрой зарядкой.

Ошибка: выбор устройства без оптической стабилизации.

Последствие: размытые фото и видео.

Альтернатива: камера 108 Мп с OIS.

Советы шаг за шагом: как выбрать защищённый смартфон

Обратите внимание на стандарты защиты корпуса (IP-рейтинг). Сравните ёмкость батареи и поддержку быстрой зарядки. Проверьте производительность чипсета — особенно если смартфон нужен для игр и работы. Уточните качество камеры: наличие оптической стабилизации и разрешение сенсора. Учитывайте вес устройства — не все защищённые смартфоны удобны в повседневном использовании.

А что если использовать Honor X9d в бизнесе?

Модель может подойти не только для путешественников и экстремалов, но и для корпоративного сегмента. Например, для сотрудников строительных компаний, инженеров или выездных специалистов, работающих в тяжёлых условиях. Большая батарея и защита от воды обеспечат стабильную связь и доступ к корпоративным сервисам в любых ситуациях.

Плюсы и минусы Honor X9d

Плюсы Минусы Ёмкая батарея 8300 мАч Камера сверхширокоугольная всего 5 Мп Защита IP69K от воды и ударов Цена выше среднего сегмента AMOLED-дисплей с яркостью до 6000 нит Нет версии с расширяемой памятью Поддержка быстрой зарядки 66 Вт Ограниченный выбор расцветок Камера 108 Мп с OIS Толще стандартных моделей

FAQ

Когда начнутся продажи Honor X9d?

Старт намечен на 13 октября 2025 года.

Сколько будет стоить смартфон?

Цена от 33,9 тыс. рублей.

Подходит ли он для съёмки в экстремальных условиях?

Да, благодаря защите IP69K и стабилизации изображения.

Сколько весит смартфон?

193 грамма — относительно немного для защищённой модели.

Поддерживает ли устройство NFC?

Да, в смартфоне есть NFC для бесконтактных платежей.

Мифы и правда

Миф: защищённые смартфоны всегда тяжёлые.

Правда: Honor X9d весит менее 200 г.

Миф: большая батарея делает смартфон "кирпичом".

Правда: Honor X9d сохранил тонкий корпус при 8300 мАч.

Миф: защищённые модели слабые по характеристикам.

Правда: X9d оснащён мощным Snapdragon 6 Gen 5.

3 интересных факта

• Honor X9d выдерживает погружение в воду с температурой до 85°C.

• Смартфон может падать с высоты 2,5 м без критических повреждений.

• Пиковая яркость экрана в 6000 нит — одна из самых высоких на рынке.

