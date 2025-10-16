Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:42

Рубашка, пережившая эпохи: от университетских клубов до офисного кэжуала

Рубашка для регби возвращается в моду: дизайнеры переосмыслили классику преппи-стиля

Когда тренды в мужской моде сменяются один за другим, на первый план неожиданно выходит вещь, которую многие давно считали пережитком студенческих лет. Рубашка для регби — символ классического преппи — вновь оказалась в центре внимания. Этот предмет гардероба, казавшийся устаревшим и чересчур "колледжным", возвращается в уличную моду и офисный кэжуал благодаря своей универсальности, уюту и способности выглядеть уместно в любой ситуации.

Современные дизайнеры, от L.L. Bean до Alex Mill, открыли в этой вещи то, что раньше считалось банальностью: умение быть простым, но выразительным. В эпоху, когда мужчины стремятся к минимализму без потери индивидуальности, рубашка регби стала идеальной точкой баланса между свободой и аккуратностью.

Новое лицо старой классики

Еще несколько лет назад регби ассоциировалась с университетскими клубами и кадрами из старых ежегодников. Сегодня она обрела новый смысл — предмет, который одинаково хорошо сочетается с джинсами, брюками чинос и даже строгими пиджаками.

Классическая модель остаётся прежней: плотный хлопок, широкие полосы и контрастный воротник. Но дизайнеры добавляют свежие штрихи — удлинённые рукава, более тонкий крой, вариации в оттенках. Octobre Éditions предлагает модели с изменёнными пропорциями, а Lands' End придерживается традиций, сохраняя характерный регбийный дух.

Тем, кто предпочитает минимализм, подойдут однотонные версии без полос. Они выглядят взрослее и отлично вписываются в офисный стиль. У J. Crew и Marine Layer можно найти модели с приглушёнными тонами и мягким силуэтом, которые легко заменить привычные толстовки или лонгсливы.

Почему рубашка регби снова актуальна

Всё дело в том, что современная мода движется в сторону "умного комфорта" — когда вещь выглядит опрятно, но не требует усилий. Рубашка для регби идеально вписывается в эту концепцию. Она дышит, хорошо держит форму и создаёт ощущение непринуждённости даже в продуманном образе.

Кроме того, она помогает избежать излишней строгости. Воротник придаёт структуру, а хлопковая ткань добавляет мягкости. Это тот редкий случай, когда можно выглядеть стильно, не тратя время на подбор деталей.

Сравнение: классика и современность

Характеристика

Классическая рубашка регби

Современные модели

Материал

Плотный хлопок

Смеси хлопка с шерстью, шелком

Цвета

Контрастные полосы

Однотонные, приглушённые оттенки

Посадка

Свободная, квадратная

Уточнённая, более стройная

Использование

Повседневный стиль

Универсальный: от офиса до прогулок

Дизайн

Традиционный воротник

Возможны вариации на молнии или пуговицах

Советы шаг за шагом: как носить рубашку регби сегодня

  1. Создайте базу. Начните с модели в нейтральных оттенках — тёмно-синего, серого или зелёного. Это обеспечит универсальность.
  2. Комбинируйте с простыми вещами. Светлые джинсы, чиносы и лоферы подчеркнут расслабленную эстетику преппи.
  3. Добавьте слой. В холодное время года носите регби под шерстяным пальто или пиджаком. Это придаст образу глубину.
  4. Следите за посадкой. Избегайте слишком объёмных моделей — современная версия должна быть ближе к телу.
  5. Экспериментируйте с фактурами. Попробуйте шерстяные варианты от Todd Snyder или Patagonia - они подойдут даже для зимы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать модель с чересчур яркими полосами.
    Последствие: образ выглядит карикатурно и теряет актуальность.
    Альтернатива: сдержанная палитра с контрастом — красный, белый и зелёный в приглушённом исполнении.
  • Ошибка: сочетание с костюмными брюками классического кроя.
    Последствие: пропадает баланс между кэжуалом и формальностью.
    Альтернатива: прямые чиносы или фланелевые брюки на резинке.
  • Ошибка: носить навыпуск при пиджаке.
    Последствие: нарушается пропорция силуэта.
    Альтернатива: заправьте край внутрь и добавьте ремень.

А что если заменить толстовку на рубашку регби?

Такой эксперимент часто оказывается выигрышным. Рубашка для регби даёт ту же свободу движений, но выглядит собраннее. Её можно надеть в кофейню, на прогулку, в университет или даже на неформальную встречу в офисе. При этом она не требует глажки и сохраняет форму после стирки — практично и удобно.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Универсальность: подходит для разных случаев

Не сочетается с деловыми костюмами

Комфорт и долговечность ткани

Воротник может деформироваться без ухода

Простота в уходе

Не подходит для жаркой погоды

Сочетается с большинством стилей

Требует подбора правильной посадки

Модный, но не вычурный акцент

Может ассоциироваться со спортивным стилем

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать рубашку регби по размеру?
Выбирайте по плечам и груди: вещь должна сидеть свободно, но не болтаться. Если планируете носить под пиджаком — берите чуть приталенную модель.

Какие бренды считаются лучшими?
Для классики — L.L. Bean, Lands' End, J. Press. Для более современных вариантов — Todd Snyder, Alex Mill, Marine Layer.

Что надеть с рубашкой регби осенью?
Подберите джинсы прямого кроя, лоферы или кожаные ботинки, сверху — пальто или жилет из шерсти. Это сохранит баланс между теплом и стилем.

Мифы и правда

  • Миф: рубашка для регби уместна только на стадионе.
    Правда: современные модели давно стали частью городского гардероба.
  • Миф: она подходит только молодым.
    Правда: с правильной посадкой регби смотрится элегантно в любом возрасте.
  • Миф: полоски делают фигуру шире.
    Правда: тонкие контрастные линии, наоборот, визуально вытягивают силуэт.

Исторический контекст

Изначально рубашка для регби была частью спортивной формы игроков британских колледжей XIX века. Её делали из плотного хлопка, чтобы выдерживать захваты и падения. Позже она превратилась в символ элитарного университетского стиля — аккуратного, но свободного. В 1980-х годах рубашки регби вошли в массовую моду благодаря американским студентам и брендам вроде Ralph Lauren, а сегодня переживают новое возрождение — уже как элемент устойчивого гардероба.

3 интересных факта

  • Первые рубашки для регби имели пуговицы из кости, чтобы не ломаться во время игры.
  • Контрастные полосы помогали различать команды на поле.
  • В 1990-х в США рубашку для регби начали носить с джинсами и кедами — так появился современный преппи-кэжуал.

