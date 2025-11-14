Крошечная опора спасает большое тело: тайная миссия копчика

Копчик выполняет важную роль в фиксации мышц ягодичной области и участвует в работе таза, пояснил профессор, доктор медицинских наук Андрей Шестаков. В комментарии NewsInfo специалист подчеркнул, почему эту кость нельзя считать рудиментом человеческого организма.

Профессор подчеркнул, что к копчику крепятся мышцы и связки, влияющие на движение и позицию тела.

"Определенную роль он несет для фиксации мышечного аппарата всей ягодичной области. Никто не моделировал ситуацию, что будет, если будем его убирать, хотя, в принципе, удаление копчика производится", — отметил Шестаков.

Он добавил, что несмотря на рудиментарную природу этих позвонков, к копчику прикрепляется ряд мышц, включая структуры, отвечающие за функцию тазового дна.

"Та же мышца, поднимающая задний проход, и копчиковая связка, она фиксируется туда", — пояснил эксперт.

Шестаков отметил, что копчик служит точкой опоры при сидении и наклонах, а его удаление может нарушить ряд функций.