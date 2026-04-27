Девушка в аэропорту
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:36

Бесплатная ручная кладь останется, но радоваться рано: авиакомпании нашли другой способ взять свое

Плату за ручную кладь в России могут не вводить напрямую, но ее вес будут постепенно уменьшать, пояснил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. О том, возможна ли в стране отмена бесплатного провоза ручной клади на авиарейсах, эксперт рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее Яндекс.Путешествия со ссылкой на издание The Sun сообщили, что четыре европейские авиакомпании отменят бесплатный провоз ручной клади.

Мкртчян отметил, что российские авиакомпании, скорее всего, будут действовать не через прямую плату за ручную кладь, а через постепенное сокращение допустимого веса и габаритов. По его словам, похожий процесс уже идет: часть перевозчиков ограничивает ручную кладь сильнее, чем раньше, а у пассажиров из-за этого возникают споры с авиакомпаниями.

"Одна из авиакомпаний уменьшила ручную кладь до невозможности. Идут постоянные суды пассажиров с этой авиакомпанией", — рассказал Мкртчян.

Эксперт считает, что для пассажиров сокращение нормы ручной клади фактически становится тем же самым, что и введение дополнительной платы. Он сравнил это с ситуацией, когда цена товара остается прежней, но объем упаковки уменьшается.

"Это как литр молока за сто рублей, а потом сделали восемьсот грамм, восемьсот миллилитров, но тоже за сто рублей. Вроде бы цена не поменялась, только емкость уменьшилась. Это называется на языке экономики шкринкфляция. Оплату за ручную кладь не позволят транспортные правила ввести, просто будут уменьшать вес в ручной клади. Это правила позволяют"", — пояснил эксперт.

Он добавил, что похожие изменения уже заметны и в других частях авиасервиса. В частности, перевозчики сокращают питание на борту, из-за чего пассажиры остаются без еды на много часов с учетом дороги в аэропорт, ожидания рейса и дальнейшего пути после прилета.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

