Житель Тюменской области получил суперприз в Спортлото, сумма которого составила 33,6 млн рублей

Житель Тюменской области стал обладателем выигрыша в размере 33,6 миллиона рублей в лотерею, как сообщили в "Столото".

Согласно пресс-релизу, именно этот участник из Тюменской области получил суперприз в "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 33 646 052 рубля. Победитель составил выигрышную комбинацию на мобильном сайте, заплатив за многотиражный билет 500 рублей.

Ранее житель Магнитогорска выиграл в числовой лотерее "Спортлото 4 из 20", получив приз в размере 607 миллионов рублей.

Фото: Wikimedia Commons/ Svetlov Artem (Creative Commons Attribution — Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International)