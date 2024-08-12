Житель Тюменской области получил суперприз в Спортлото, сумма которого составила 33,6 млн рублей

Житель Тюменской области стал обладателем выигрыша в размере 33,6 миллиона рублей в лотерею, как сообщили в "Столото".
Согласно пресс-релизу, именно этот участник из Тюменской области получил суперприз в "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 33 646 052 рубля. Победитель составил выигрышную комбинацию на мобильном сайте, заплатив за многотиражный билет 500 рублей.
Ранее житель Магнитогорска выиграл в числовой лотерее "Спортлото 4 из 20", получив приз в размере 607 миллионов рублей.
Фото: Wikimedia Commons/ Svetlov Artem (Creative Commons Attribution — Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International)
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