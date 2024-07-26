Рубль практически не отреагировал на решение Центрального банка России повысить ключевую ставку до 18% годовых. Согласно данным Московской биржи на 13:30 по московскому времени, курс юаня снизился на 0,39% и составил 11,72 рубля.
Перед объявлением решения регулятора курс юаня был на уровне 11,725 рубля, что также представляло собой снижение на 0,34%. Таким образом, несмотря на повышение ключевой ставки, значительных изменений в курсе рубля не произошло, и валютный рынок остался относительно стабильным, сообщает ТАСС.
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