Рубль практически не отреагировал на решение Центрального банка России повысить ключевую ставку до 18% годовых. Согласно данным Московской биржи на 13:30 по московскому времени, курс юаня снизился на 0,39% и составил 11,72 рубля.

Перед объявлением решения регулятора курс юаня был на уровне 11,725 рубля, что также представляло собой снижение на 0,34%. Таким образом, несмотря на повышение ключевой ставки, значительных изменений в курсе рубля не произошло, и валютный рынок остался относительно стабильным, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/דוד אהרון8 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)