Куриная грудка и бедро — мясная пара, которая часто остается за кадром из-за страха пересушить волокна. Но рубленная колбаса из этого сочетания — другое дело. Здесь нет жаркого обугливания поверхности; вместо этого мясо работает как матрица, в которую вводятся жиры и специи. Результат — плотный, но мягкий срез, где каждый кусочек сохраняет индивидуальность текстуры, не теряя общего объёма. Для домашнего использования это идеальный формат: не нужно ждать, пока пропечется стейк, можно просто нарезать и есть, чувствуя, как под ножом отделяются слои мякоти.

Механика текстуры

Ключевая задача здесь — не смешать фарш в однородную массу, а создать эмульсию, в которой белки свяжутся достаточно прочно, чтобы удержать влагу, но останутся рассыпчатыми. Именно поэтому рецептура требует времени на вымешивание и созревание. Это не быстрый перекус, а процесс, который занимает несколько часов, но вознаграждает предсказуемым качеством.

Филе куриное: 1.2 кг

1.2 кг Бедро куриное: 1 кг

1 кг Сливки (жирностью 20%): 100 мл (100-125 мл)

100 мл (100-125 мл) Соль: 17 г

17 г Соль нитритная: 17 г

17 г Перец черный: 1/3 ч. л.

1/3 ч. л. Орех мускатный: ½ ч. л.

½ ч. л. Пажитник: ½ ч. л.

½ ч. л. Кишки: 1 упак. (84 см полиамидной оболочки и шпагат)

Приготовление

Сполоснуть мясо и удалить все жилки. Нарезать подготовленное мясо кусочками размером от 1х1 до 3 см. Важно: температура мяса в процессе работы не должна превышать 12°C. Сложить нарезанное мясо в глубокую миску. Добавить ледяные сливки, соль, нитритную соль, перец, пажитник и мускатный орех. Хорошо вымесить массу до образования белковых нитей. Этот процесс занимает 15-20 минут. Накрыть миску с фаршем пищевой пленкой и убрать в холодильник на 5-6 часов для созревания. В течение этого времени фарш необходимо перемешивать еще 2-3 раза. Готовая масса должна стать однородной и слегка липкой. Оболочку разрезать на 3 ленты одинаковой длины. Замочить в теплой воде согласно инструкции, затем слить воду, отряхнуть и перевязать один конец каждой ленты шпагатом. Плотно заполнить оболочку фаршем, хорошо утрамбовывая, чтобы избежать пустот. Альтернативный вариант: завернуть фарш в пищевую пленку или рукав для запекания. Готовые батоны слегка потрясти для уплотнения и завязать открытые концы. В один из батонов воткнуть термощуп через небольшое отверстие, оставленное при завязывании, чтобы не повредить оболочку. Уложить батоны в кастрюлю с холодной водой так, чтобы вода полностью их покрывала. Включить огонь чуть ниже среднего и прогреть воду до 80°C. Как только вода достигнет 80°C, засечь время и варить колбасу в течение 1-1.5 часа. Температура внутри батона должна достичь 70°C. Вода не должна кипеть — на поверхности могут подниматься лишь редкие пузырьки, иначе мясо станет сухим и жестким. Готовые батоны сразу переложить в миску под проточную холодную воду. Охлаждать колбасу до тех пор, пока температура внутри не станет 25-35°C. Переложить колбасу на доску, дать полностью остыть при комнатной температуре, а затем убрать в холодильник минимум на 6 часов.

Наличие нитритной соли в рецепте указывает на стремление к стабильному розовому цвету и сохранению специфического колбасного аромата, который не получается при обычной варке. Пажитник здесь выступает не только как ароматическая нота, но и как структурный элемент, добавляющий глубины вкусу, который иначе мог бы остаться плоским из-за нейтральности курицы. Сливки, введенные в ледяном виде, предотвращают коагуляцию белка при смешивании, позволяя жировым каплям распределиться равномерно.

Если заменить пажитник на свежий укроп или фенхель, характер блюда изменится: уйдет "старинный", почти пряный подтон, появится свежесть зелени. Но именно сочетание мускатного ореха и пажитника создает ту самую ассоциацию с традиционной европейской колбасой, которая делает это блюдо приглушенным, но насыщенным.