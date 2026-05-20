Рубль резко укрепился: какая реальность прячется за красивым курсом
Российский рубль демонстрирует аномальное укрепление на фоне экономического спада, что, по мнению эксперта по финансовым рынкам и аналитика компании "Золотой Монетный дом" Дмитрия Голубовского, является тревожным симптомом для всей финансовой системы страны. О причинах сложившейся ситуации и ее последствиях специалист рассказал изданию NewsInfo.
Ранее издание "Вечерняя Москва" сообщило, что национальная валюта стала одной из самых успешных в мире, укрепившись к доллару на двенадцать процентов. В частности, отмечалось достижение курсовой отметки в 72,6 рубля, что стало поводом для обсуждения устойчивости курса национальной валюты.
Дмитрий Голубовский связывает текущую динамику с жесткой денежно-кредитной политикой и дефицитом рублевой ликвидности. При этом эксперт отмечает, что укрепление валюты происходит не из-за силы экономики, а в результате ее фактической стагнации.
"Рубль укрепился за счет того, что кризис экономический, дефицит рублевой ликвидности. Валюта никому не нужна сейчас, экономический спад в стране, если смотреть по реальным показателям. Как говорит официальная статистика, это другой разговор. ВВП считается по продажам, а у нас весь спрос сейчас, рост спроса обеспечивает бюджет", — пояснил эксперт Дмитрий Голубовский.
Специалист подчеркивает, что отсутствие спроса на импорт в условиях дефицита оборотных средств у бизнеса создает искусственные условия для ревальвации рубля. Финансовые регуляторы при этом, по оценке аналитика, действуют в парадигме, которая не способствует оздоровлению производственного сектора.
"Наша экономика больна, об этом говорит резкое укрепление рубля. Мы не можем потратить даже деньги, которые зарабатываем. Я имею в виду валютную выручку. Нам валюта не нужна. У нас нет инвестиций, которые предъявляли бы спрос на импорт в экономику", — отметил эксперт Дмитрий Голубовский.
Аналитик уверен, что текущая ситуация является временной "пружиной", которая в будущем неизбежно приведет к девальвации. Стоит напомнить, что в долгосрочной перспективе на стоимость валюты традиционно влияет соотношение инфляционных показателей, что делает нынешнее укрепление рубля фундаментально необоснованным.
В текущих реалиях аналитики часто обращают внимание на то, что состояние макроэкономики напрямую зависит от того, как страна преодолевает фазу перегрева и какие инструменты для стабилизации использует финансовый блок правительства.
