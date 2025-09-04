Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:53

Геополитика и юань: что удержит рубль от падения

ВТБ назвал ключевые факторы, определяющие курс рубля в 2025 году

Курс российской валюты сегодня определяется в первую очередь геополитикой, внешней торговлей и действиями Банка России по продаже юаней в рамках бюджетного правила. Об этом заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя распространённое мнение о так называемом "проклятии августа" для рубля.

Геополитика и внешняя торговля

Пьянов подчеркнул, что в августе не произошло серьёзных потрясений:

"С учётом Аляски — происходило, наверное, позитивное развитие событий: хоть и ничего пока по существу не произошло, но могло быть гораздо хуже. Не введены санкции против наших торговых партнёров, поэтому в геополитике мы в августе, скорее, в позитивной зоне".

Что касается внешнеэкономической активности, то экспорт и импорт в августе шли примерно на уровне предыдущих месяцев.

Роль бюджетного правила

Сделки "зеркалирования" и операции ЦБ с юанями также проходили без заметных изменений. По словам топ-менеджера, это создало условия для относительно спокойного месяца на валютном рынке.

"Это и есть краткий рецепт стабильного августа", — пояснил Пьянов.

Прогноз ВТБ

В банке считают, что "проклятие августа" — не более чем миф:

"Это какие-то предания старожилов".

При этом, по прогнозу Пьянова, во втором полугодии рубль может постепенно ослабеть, и к концу 2025 года курс составит около 86 рублей за доллар.

Итог

  • Август для рубля прошёл без серьёзных колебаний.

  • Геополитика, торговля и бюджетное правило — ключевые факторы стабильности.

  • В долгосрочной перспективе ожидается постепенное ослабление рубля.

