Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Российский рубль
© Desingned by Freepik by ededchechine is licensed under public domain
Главная / Экономика
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 0:34

Рубль в зоне турбулентности: факторы, влияющие на курс национальной валюты в марте

Российская валюта в середине марта 2026 года перешла к фазе плавной девальвации, которая, по прогнозам экспертов, сохранится до завершения месяца. Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман полагает, что курс доллара останется в зоне выше 80 рублей. Подобная динамика объясняется сочетанием геополитических рисков и изменениями в структуре бюджетных доходов страны. На этом фоне Банк России продолжает удерживать жесткую денежно-кредитную политику, выступающую сдерживающим фактором для дальнейшего ослабления национальной валюты.

Перспективы ослабления курса

Специалисты отмечают, что текущее ослабление рубля, проявившееся в первой декаде марта, не носит характер резкого обвала. Аналитики ожидают продолжения умеренного роста стоимости мировых резервных валют по отношению к российскому рублю до конца текущего месяца.

"Мы полагаем, что доллар до конца марта может продолжить плавно подрастать к рублю, так что уровень выше 80 может устоять. При этом сильной девальвации мы не ожидаем", — отметил руководитель департамента компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Технически рынок уже закрепился над психологической отметкой в 76 рублей за доллар. Согласно оценкам экспертов, до конца марта возможно движение котировок в область 84-85 рублей.

Нефтяной фактор и геополитика

Прямая корреляция между экспортными ценами на нефть и стоимостью национальной валюты существенно ослабла из-за изменения структуры бюджетных поступлений. Теперь стоимость марки нефти Brent в значительной степени определяется нестабильностью на Ближнем Востоке и угрозой нарушения логистических путей.

"Какой-либо точный прогноз цен на нефть, по нашему мнению, в сложившейся обстановке сегодня невозможен. Но мы не исключаем, что нефть может колебаться до конца марта в коридоре 75-100 долларов за баррель", — пояснил аналитик.

Выброс на мировой рынок 400 миллионов баррелей странами группы семи не оказывает значимого давления на котировки. Основную угрозу для энергетического рынка представляет возможный коллапс предложения, вызванный критическим износом или повреждением инфраструктуры нефтедобывающих государств в регионе.

Внутренние регуляторные механизмы

Стабилизирующим фактором для российского финансового рынка выступает жесткий подход регулятора к денежно-кредитной политике. Высокие процентные ставки ограничивают избыточную волатильность национальной валюты, даже несмотря на волатильное состояние внешних рынков.

Дополнительное влияние на курс оказывает корректировка бюджетного правила, инициированная Министерством финансов. Участники торгов внимательно наблюдают за этим процессом, оценивая его долгосрочное воздействие на бюджетную устойчивость.

Одновременно с этим спрос со стороны импортеров и экспортеров на иностранную валюту сохраняется на относительно невысоком уровне. Это создает условия, при которых рубль способен сохранять равновесие, несмотря на внешние геополитические раздражители, влияющие на энергетический сектор.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet