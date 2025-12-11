Забудьте про 3% годовых: как рублёвые вклады стали самым громким финансовым прорывом года

Рублёвые депозиты на фоне текущей экономической ситуации выглядят заметно привлекательнее валютных сбережений, считают эксперты. Об этом сообщает агентство "Прайм", передавая комментарий доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольги Горбуновой.

Почему рублёвые вклады выигрывают у валюты

Горбунова отмечает, что устойчивость рубля сейчас обеспечивают сразу два фактора: высокая ключевая ставка и сокращение импорта. В совокупности это поддерживает курс национальной валюты и делает хранение средств в рублях менее рискованным по сравнению с недавними периодами. На этом фоне крупные банки продвигают линейки краткосрочных и среднесрочных вкладов с повышенными процентными ставками, что усиливает интерес к рублёвым депозитам.

По её словам, именно такие инструменты сейчас выглядят наиболее выгодными для частных лиц, ориентированных на сбережение с предсказуемым доходом. В то время как валютные счета формально остаются доступными, их условия уже не создают сопоставимой мотивации для инвесторов. Специалист подчёркивает, что рублёвые предложения позволяют зафиксировать повышенную доходность на понятный срок, что особенно важно в фазе активной процентной политики ЦБ.

Что происходит с валютными депозитами

По данным эксперта, российские банки продолжают предлагать депозиты в долларах, но реальные условия выглядят скромно: ставки, как правило, находятся в диапазоне 1,5-3% годовых. На практике это означает отсутствие серьёзного интереса к таким продуктам у большинства вкладчиков. На фоне рублёвых ставок, заметно превышающих этот уровень, валютные депозиты оказываются в роли нишевого инструмента.

Горбунова считает, что держателям валюты имеет смысл задуматься о частичном или полном переходе к рублёвым инструментам. Речь идёт не только о классических вкладах, но и о продуктах, завязанных на динамику курса, — валютных облигациях и фондах. Такие решения позволяют совмещать потенциал изменения валютного курса с более структурированными условиями размещения капитала.

Когда есть смысл покупать валюту

Отдельно эксперт оговаривает, что покупка иностранной валюты всё ещё может быть оправдана, но в основном для практических целей. По её мнению, приобретение долларов или другой валюты логично тогда, когда человек планирует поездку за рубеж и формирует бюджет поездки. В этом случае речь идёт не о долгосрочных инвестициях, а о подготовке к конкретным расходам.

Горбунова рекомендует приобретать валюту частями, а не единовременно. Она допускает, что к концу года рубль может ещё укрепиться, но в дальнейшем возможно постепенное снижение ключевой ставки и, как следствие, ослабление национальной валюты. Такой подход позволяет сгладить влияние колебаний курса и уменьшить риск неудачного момента покупки, при этом основной "подушкой" для сбережений эксперт предлагает считать именно рублёвые депозиты.