Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:49

Рубль показал рекорд за 30 лет — и подошёл к опасной развилке

Рубль укрепляется к доллару на 23 процента за год — РБК Инвестиции

Рубль в 2025 году продемонстрировал результат, которого рынок не видел более трёх десятилетий, но этот успех может оказаться временным. Несмотря на рекордное укрепление, эксперты уже закладывают в прогнозы постепочный разворот тренда и ищут инструменты, способные защитить капитал от ослабления национальной валюты. Об этом говорится в материале "РБК Инвестиций".

Рекордное укрепление и его цена для экономики

По итогам 2025 года рубль укрепился к доллару на 23%, став одним из самых доходных мировых активов. Российская валюта уступила лишь платине, серебру, палладию и золоту, а темпы роста оказались максимальными как минимум с 1994 года. Агентство Bloomberg связывает этот результат с падением спроса на иностранную валюту внутри страны из-за санкций, активными продажами валютной выручки и жёсткой денежно-кредитной политикой Банка России.

Аналитик-стратег УК "Альфа Капитал" Александр Джиоев отмечает, что крепкий рубль сыграл заметную роль в замедлении инфляции и позволил ЦБ приступить к снижению ключевой ставки. При этом укрепление нацвалюты стало фактором охлаждения экономики.

"При этом из-за высокой ставки рубль не смог поспособствовать росту инвестиционного импорта. Сильнее всего крепкий рубль ударил по экспортерам, что способствует уходу российской экономики от сырьевой модели", — поясняет эксперт.

Что может ослабить рубль в 2026 году

Большинство опрошенных "РБК Инвестициями" аналитиков ожидают, что в начале 2026 года на валютный рынок продолжат давить последствия санкций. Расширение дисконтов на российскую нефть и снижение мировых цен на сырьё, когда Brent в декабре не поднималась выше $65 за баррель, создают неблагоприятный фон для рубля. В 2026 году, по оценкам аналитиков, предложение нефти может превышать спрос, усиливая это давление.

Старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк добавляет, что экспортеры могут сократить продажи валюты из-за падения экспортных поступлений. Дополнительным фактором станет прекращение продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций ФНБ.

"Перечисленные факторы негативны для рубля и могли бы способствовать его ослаблению", — говорит она, отмечая при этом, что часть рисков может быть компенсирована сезонным снижением импорта и операциями ЦБ по бюджетному правилу.

Прогнозы по курсам и сценарии

Экспертные оценки по курсу рубля на 2026 год заметно расходятся. В базовом сценарии Ващелюк ожидает доллар в диапазоне ₽78-82 в январе. Аналитик "Финама" Александр Потавин допускает три варианта: от краткосрочного укрепления до ₽75 при позитивном геополитическом сценарии до среднего курса около ₽82 в первом квартале.

Более консервативные прогнозы дают другие участники рынка. Аналитик "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский ожидает доллар в диапазоне ₽90-100, а евро — ₽98-118, с пиком ослабления рубля во втором и третьем кварталах. Главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец считает, что средний курс доллара в 2026 году составит около ₽90, а персональный брокер "Синары" Екатерина Канивец прогнозирует ₽95 за доллар к концу года.

Инструменты для хеджирования валютных рисков

На фоне ожиданий ослабления рубля эксперты сходятся во мнении, что наиболее сбалансированным инструментом остаются валютные облигации. Портфельный управляющий УК "Первая" Артур Копышев считает, что корпоративные долларовые облигации первого эшелона с доходностью 7-8% выглядят привлекательными как способ диверсификации валютного риска. По его словам, юаневые бонды несут дополнительные риски из-за возможных колебаний курса.

