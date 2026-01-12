Рубль получил встречный сигнал от юаня: валютная пара резко развернулась в первые минуты

Утро на российском фондовом рынке началось с умеренного снижения ключевых индикаторов, однако динамика быстро стала менее негативной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов Московской биржи: инвесторы на старте основной сессии отыгрывали осторожные настроения, которые частично скорректировались уже в первые минуты.

Как открылись индексы Мосбиржи и РТС

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,53% и находился на уровне 2 710,34 пункта. Индекс РТС в это же время терял 0,53%, опускаясь до отметки 1 091,46 пункта. Таким образом, оба ключевых индикатора показали синхронное снижение на старте основной торговой сессии.

Однако уже через несколько минут темпы падения замедлились. К 10:05 мск индекс Мосбиржи сократил снижение до 0,42% и поднялся до 2 713,34 пункта. Индекс РТС также находился в минусе, но на более высоком уровне — 1 092,67 пункта, что соответствовало снижению на 0,42%.

Динамика курса юаня к рублю

Курс китайского юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи, напротив, начал день с небольшого ослабления. По состоянию на 10:00 мск он снизился на 0,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 11,226 рубля. Такая динамика отражала осторожные ожидания участников валютного рынка в начале торгов.

Тем не менее, уже к 10:05 мск ситуация изменилась. Юань перешел к росту и торговался на уровне 11,27 рубля, что означало укрепление на 4,2 копейки. Таким образом, в первые минуты сессии валютный рынок продемонстрировал более резкую смену направления по сравнению с фондовыми индексами.

Общая картина начала торгов

Первые минуты основной торговой сессии показали разнонаправленную, но подвижную динамику. Если фондовые индексы начали день снижением, то затем частично отыграли потери. Валютная пара юань — рубль, в свою очередь, достаточно быстро перешла от снижения к росту.

Такая картина указывает на осторожный настрой рынка без выраженного единого тренда в начале торгов. Участники торгов, судя по динамике, реагировали на текущие факторы постепенно, без резких движений, что отразилось в замедлении снижения индексов и развороте курса юаня.