В метеорите найдены следы вещества, из которого образовалась Солнечная система

В ходе исследования метеорита учёные Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно коллегами из МГУ имени М. В. Ломоносова и зарубежных организаций открыли новый минерал. Подробности раскрыла ведущий научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ, доктор геолого-минералогических наук Марина Иванова.
Углистый хондрит типа CV3 под названием "Ефремовка" нашли недалеко от города Павлодара Казахской ССР в 1962 году. С тех пор большая часть 21-киллограммового камня хранится и — особенно с появлением новых методов — изучается в ГЕОХИ РАН.
Находка похожа на земной гранат. Ей дали название рубинит — в честь американского учёного Алана Рубина, космохимика Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, внёсшего большой вклад в исследования космохимии и минералогии метеоритов.
"Наш новый минерал рубинит представляет собой гранат с преобладанием в составе трехвалентного титана (Ti3+). Его химическая формула выглядит так: Ca3Ti3+2Si3O12", — рассказала Иванова "МК".
Рубинит образовался в ходе восстановительных процессов в протопланетной туманности в результате конденсации газа солнечного состава при рождении Солнечной системы.
"Дело в том, что в этом минерале титан присутствует в большей степени в виде трёхвалентного (помимо четырёхвалентного) состояния, что свидетельствует о его образовании не в земных условиях, а тех, которые формировались именно в протопланетном облаке. Другой признак — изотопный состав кислорода, соответствующий тому периоду, когда формировались первые твёрдые частицы", — объяснила учёная.
Фото: Argonne/United States Department of Energy
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