Краснуха не прощает ошибок: болезнь передаётся даже от здорового на вид человека

В России с октября 2025 по декабрь 2026 года пройдет подчищающая иммунизация против краснухи. Она охватит детей, женщин детородного возраста без прививки и тех, кто получил только одну дозу вакцины.

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, специалист по вакцинации Рабият Зайниддинова в интервью "Радио 1" пояснила, что в большинстве случаев краснуха протекает легко.

"У любого инфекционного заболевания могут быть осложнения, это всегда риск, но в целом заболевание протекает с характерной сыпью, увеличением лимфоузлов, подъемом температуры и со стандартными жалобами на недомогание", — отметила она.

Чем опасна краснуха

Для большинства людей болезнь заканчивается выздоровлением без серьезных последствий. Однако краснуха крайне опасна для беременных женщин. Инфекция может привести к врожденным аномалиям у плода, поражениям сердца и органов зрения.

Если ребенок выживает после внутриутробного заражения, он нередко получает инвалидность. Кроме того, такие младенцы в течение года после рождения остаются переносчиками инфекции. Для обычного человека заразный период после выздоровления составляет около недели.

Зачем нужна подчищающая иммунизация

Массовая вакцинация направлена на то, чтобы закрыть пробелы в коллективном иммунитете. Краснуха может протекать бессимптомно, и носитель, сам того не зная, передает вирус окружающим. Именно поэтому так важно прививать не только детей, но и взрослых, которые не имеют достаточной защиты.

Подчищающая иммунизация позволит значительно снизить риски распространения вируса и предотвратить тяжелые последствия, связанные с заражением беременных женщин.