РСЗО HIMARS уничтожена: Российские войска уничтожили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS

"Искандер" уничтожил HIMARS в ответ на обстрелы Курской области. Российское Минобороны опубликовало видео уничтожения американской РСЗО HIMARS в Сумской области. Удар был нанесен высокоточным комплексом "Искандер". В результате были уничтожены:

Пусковая установка HIMARS, 6 ракет для HIMARS, 2 автомобиля охранения. HIMARS использовалась для обстрелов Курской области. "Искандер" доказал свою эффективность в уничтожении высокоточных систем противника.

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