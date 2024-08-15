"Искандер" уничтожил HIMARS в ответ на обстрелы Курской области. Российское Минобороны опубликовало видео уничтожения американской РСЗО HIMARS в Сумской области. Удар был нанесен высокоточным комплексом "Искандер". В результате были уничтожены:
Пусковая установка HIMARS, 6 ракет для HIMARS, 2 автомобиля охранения. HIMARS использовалась для обстрелов Курской области. "Искандер" доказал свою эффективность в уничтожении высокоточных систем противника.
Фото: Wikimedia Commons/http://www.defenseimagery.mil , Неизвестный автор , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
Радиостанция WDAY собирается подать в суд на Камалу Харрис
Радиостанция WDAY из штата Северная Дакота намерена подать судебный иск против штаба вице-президента США Камалы Харрис и компании Google. Это связано с манипулированием заголовками материалов радиостанции и их использованием в рекламе президентской кампании Харрис.
В Германии заявили о сговоре Зеленского и Дуды для подрыва "Северного потока"
Бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг утверждает, что Польша оказывала Украине логистическую поддержку в операции по подрыву газопроводов "Северный поток". По его словам, эта операция была результатом договоренности между высшими чинами Украины и Польши.
Депутат Останина предложила изъять дом экс-замминистра обороны Иванова
Депутат Госдумы РФ Нина Останина предложила изъять особняк бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыть там лагерь для детей.
"Значительное количество": более 25% рожениц в Подмосковье - из других регионов России и стран СНГ
Роды в Подмосковье: популярность растет, приезжают со всей страны.