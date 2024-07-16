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Роскомнадзор потребовал у Google LLC разблокировать 200 Youtube-каналов россиян
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Роскомнадзор потребовал у Google LLC разблокировать 200 Youtube-каналов россиян

Роскомнадзор направил требование Google LLC о разблокировке более 200 YouTube-каналов, принадлежащих российским журналистам, медиа, общественным деятелям, артистам и государственным органам.

Как сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора, соответствующий запрос был отправлен генеральному директору американской компании Сундару Пичаи.

Согласно данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал 207 российских ресурсов, из них 83 — только за текущий год. В ведомстве отмечают, что видеохостинг, принадлежащий американской компании Google LLC, с 2020 года активно ограничивает доступ к каналам российских государственных СМИ и отечественных деятелей, которые поддерживают позицию российских властей.

Среди заблокированных ресурсов Роскомнадзор перечисляет "Соловьев LIVE", "Крым 24", RT, РБК, НТВ, официальные каналы Совета Федерации и Федерального собрания РФ, а также аккаунты музыкальных исполнителей Shaman, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и других.

В Роскомнадзоре считают действия YouTube недопустимыми и квалифицируют их как акт цензуры.

В то же время ведомство напоминает, что на YouTube не удалили более 61,3 тысяч запрещенных материалов, включая экстремистские материалы и контент, пропагандирующий вовлечение детей и подростков в противоправные действия.

Фото: From Wikimedia Commons/ Jay Wennington jaywennington (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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