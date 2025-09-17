Министр спорта закрыл тему зарплат, но ужесточил правила для легионеров

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев опроверг слухи о возможном введении потолка зарплат в Российской премьер-лиге.

Позиция Минспорта

"Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно — лимит на легионеров", — заявил Дегтярев в интервью ТАСС.

Он также уточнил, что в случае, если клубы сами договорятся о введении налога на легионеров, министерство их инициативу поддержит.

Предыстория

Ранее, 11 августа, Дегтярев допустил возможность появления потолка зарплат в футболе, сославшись на опыт хоккейной КХЛ. Тогда его слова вызвали оживлённую дискуссию в спортивных кругах.

Новые правила по легионерам

При этом министр анонсировал ужесточение лимита на иностранных игроков в РПЛ:

с 2028 года клубам разрешат заявлять на сезон максимум 10 легионеров ;

одновременно на поле смогут выходить не более 5 иностранных футболистов.

Заключение

Таким образом, вопрос о потолке зарплат в российском футболе закрыт — по крайней мере на ближайшую перспективу. Основной акцент власти делают на регулировании присутствия легионеров и стимулировании клубов к развитию отечественных игроков.