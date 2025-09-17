Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стадион Лукойл Арена
Стадион Лукойл Арена
© Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:20

Министр спорта закрыл тему зарплат, но ужесточил правила для легионеров

Михаил Дегтярев опроверг введение потолка зарплат в Российской премьер-лиге

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев опроверг слухи о возможном введении потолка зарплат в Российской премьер-лиге.

Позиция Минспорта

"Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить. Мы регулируем только одно — лимит на легионеров", — заявил Дегтярев в интервью ТАСС.

Он также уточнил, что в случае, если клубы сами договорятся о введении налога на легионеров, министерство их инициативу поддержит.

Предыстория

Ранее, 11 августа, Дегтярев допустил возможность появления потолка зарплат в футболе, сославшись на опыт хоккейной КХЛ. Тогда его слова вызвали оживлённую дискуссию в спортивных кругах.

Новые правила по легионерам

При этом министр анонсировал ужесточение лимита на иностранных игроков в РПЛ:

  • с 2028 года клубам разрешат заявлять на сезон максимум 10 легионеров;

  • одновременно на поле смогут выходить не более 5 иностранных футболистов.

Заключение

Таким образом, вопрос о потолке зарплат в российском футболе закрыт — по крайней мере на ближайшую перспективу. Основной акцент власти делают на регулировании присутствия легионеров и стимулировании клубов к развитию отечественных игроков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ия Зорина: набивной мяч помогает развивать мощность и силовую выносливость сегодня в 7:50

Мяч, который придумали древние воины: зачем он снова нужен каждому

Набивной мяч помогает прокачать силу, выносливость и координацию. Разбираем лучшие упражнения и варианты, как встроить их в тренировки.

Читать полностью » Физиологи: простые упражнения утром снижают риск головной боли и улучшают настроение сегодня в 7:10

Почему утренняя разминка спасает от головной боли и стресса одновременно

Простая разминка прямо на кровати займёт всего несколько минут и поможет включиться в новый день без кофе и долгих тренировок.

Читать полностью » Утренняя разминка за 5 минут помогает снять скованность и ускорить пробуждение сегодня в 6:50

Эти движения снимают сонливость лучше любого душа

Утренняя разминка за пять минут поможет встряхнуть организм, снять скованность и зарядить энергией на целый день. Попробуй комплекс прямо завтра

Читать полностью » Исследования: качество сна связано с положением позвоночника и осанкой человека сегодня в 6:10

Тело платит за привычку горбиться: как незаметные ошибки крадут здоровье

Ежедневные упражнения для спины и плеч помогут укрепить мышцы, снять напряжение и улучшить настроение. Узнайте, как это сделать легко.

Читать полностью » Зимний бег: тренер Екатерина Дедкова назвала правила экипировки и безопасности сегодня в 5:50

Зимний бег: почему холод и снег делают тренировки легче, чем летом

Как подготовиться к пробежкам в мороз, чтобы тренировки приносили радость и не превращались в испытание на выживание.

Читать полностью » Кардиолог Дмитрий Сумин: ходьба спиной подходит для реабилитации, но не лечит суставы сегодня в 5:10

Ходьба спиной вперёд: странная мода или скрытый секрет здоровья

Ходьба спиной вперёд набирает популярность в фитнес-сообществах. Разбираемся, зачем её делают блогеры и стоит ли попробовать самому.

Читать полностью » Тренеры: достаточно 3–4 тренировок на растяжку в неделю для первых результатов сегодня в 4:50

екрет подвижности, о котором забывают в спортзале: техника важнее силы

Эта последовательность упражнений поможет укрепить спину, раскрыть суставы и развить подвижность. Всего несколько движений — и тело оживает.

Читать полностью » Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину — данные спортивных тренеров сегодня в 4:21

Одно движение, которое делает тело сильнее и стройнее

Узнайте, почему приседания со штангой называют королем упражнений и как выполнить их правильно, чтобы укрепить мышцы и избежать травм.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Аквариумные рыбки залегают на дно: основные причины и способы решения
ПФО

В Пензенской области 2,5% родителей полностью отказались от вакцинации детей — Минздрав
Садоводство

Хранение петрушки в масле или уксусе позволяет сохранить зелень на 3–6 месяцев
Садоводство

Слизни на грядках: сладкая газировка эффективна как приманка, сообщили садоводы
Технологии

Google объявила о сворачивании Tables — альтернативы Airtable и JIRA
Красота и здоровье

Сомнолог Максим Новиков: пробуждение в 3 часа ночи не связано с почками
Культура и шоу-бизнес

В 2025 году продажи в книжных магазинах упали, но выручка выросла на 1,1%
Питомцы

Зеркало в клетке попугая: плюсы и минусы для здоровья и обучения речи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet