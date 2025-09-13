Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фёдор Смолов
Фёдор Смолов
© сommons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:17

Смолов указал, кто на самом деле виноват в падении уровня РПЛ

Смолов: лимит на легионеров не решит проблему качества чемпионата России

Бывший нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов высказался о возможном введении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. В интервью "Спорт-Экспресс" он отметил, что нынешнее количество иностранных игроков не всегда идёт на пользу чемпионату.

"Посредственные иностранцы" в РПЛ

"Сейчас в чемпионате находится относительно много посредственных иностранцев. Они не делают его сильнее и вряд ли создают конкуренцию молодым россиянам, чтобы они развивались", — заявил Смолов.

По его мнению, присутствие легионеров не всегда способствует росту уровня отечественных футболистов.

Кто несёт ответственность

Футболист подчеркнул, что проблема не столько в лимите, сколько в людях, которые подписывают игроков:

"Это в принципе не совсем связано с лимитом, скорее с квалификацией тех людей, которые привозят этих легионеров", — добавил Смолов.

Итог

Таким образом, бывший нападающий сборной России считает, что качество селекции играет куда большую роль, чем формальные ограничения. Лимит, по его словам, не решит проблему, если в лигу продолжат привозить игроков, не способных усилить турнир.

