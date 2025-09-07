Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:01

Дмитрий Селюк: новый лимит на легионеров убьёт российский футбол

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге вновь стал предметом споров. Своё мнение на этот счёт высказал футбольный агент Дмитрий Селюк, резко раскритиковавший инициативу и указавший на её негативные последствия.

"Зарплаты растут, а качество игры — нет"

Агент считает, что лимит не только не поможет российскому футболу, но и приведёт к обратному эффекту.

"С этими заявлениями футболистам-россиянам зарплаты поднимают чуть ли не в два раза. Они что, лучше играть начинают? Это закончится тем, что на стадионы вообще ходить не будут", — заявил Селюк.

По его словам, ограничение числа иностранцев снизит мотивацию отечественных игроков, так как они будут получать большие деньги вне зависимости от качества своей игры.

"Почему столько шума?"

Селюк выразил недоумение по поводу обсуждений лимита, напомнив, что на данный момент его нарушают лишь три клуба.

"Лимит на сегодняшний день не соблюдает всего три команды. Говоря о трёх командах, мы поднимаем такой шум? Русские дети играют в куче региональных лиг, детских школах. Где россиянам не дают играть?" — задался вопросом агент.

Развитие через конкуренцию

По мнению специалиста, развивать российских футболистов можно только при взаимодействии с сильными легионерами. Именно конкуренция с иностранцами и совместные тренировки дают игрокам опыт и возможность расти.

Селюк призвал сосредоточиться на поддержке молодёжных команд и качественном тренировочном процессе, а не на ограничительных мерах.

