Дегтярев анонсировал жёсткие правила для легионеров

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил о планах по изменению лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге. Его слова приводит ТАСС.

Новый формат лимита

По словам функционера, с сезона 2028/2029 лимит будет ужесточён. Планируется вариант "5+10": одновременно на поле смогут находиться не более пяти легионеров, а в заявке клуба на матч — не более десяти.

"Мы таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 — в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введем. Я вижу формат "5 на 10" в 2028 году и плавное снижение", — заявил Михаил Дегтярев.

Обсуждение с футбольными структурами

Министр подчеркнул, что ключевые решения по срокам и деталям будут приняты после консультаций с представителями Российского футбольного союза и руководством РПЛ. Ближайшее обсуждение запланировано на 9 сентября в Минспорта.

"Разговор будет обстоятельный, но государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий", — отметил Дегтярев.

Что значит ужесточение лимита

Формат "5 на 10" предполагает постепенное снижение присутствия иностранцев в российских клубах. Инициатива направлена на то, чтобы расширить возможности для российских футболистов, укрепить внутренний рынок и повысить уровень подготовки отечественных игроков.