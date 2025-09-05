Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джон Кордоба
Джон Кордоба
© Официальный сайт ФК «Краснодар» is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:07

Дегтярев анонсировал жёсткие правила для легионеров

Дегтярев: решение о сроках введения нового лимита на легионеров примут после консультаций с РПЛ

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил о планах по изменению лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге. Его слова приводит ТАСС.

Новый формат лимита

По словам функционера, с сезона 2028/2029 лимит будет ужесточён. Планируется вариант "5+10": одновременно на поле смогут находиться не более пяти легионеров, а в заявке клуба на матч — не более десяти.

"Мы таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 — в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введем. Я вижу формат "5 на 10" в 2028 году и плавное снижение", — заявил Михаил Дегтярев.

Обсуждение с футбольными структурами

Министр подчеркнул, что ключевые решения по срокам и деталям будут приняты после консультаций с представителями Российского футбольного союза и руководством РПЛ. Ближайшее обсуждение запланировано на 9 сентября в Минспорта.

"Разговор будет обстоятельный, но государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий", — отметил Дегтярев.

Что значит ужесточение лимита

Формат "5 на 10" предполагает постепенное снижение присутствия иностранцев в российских клубах. Инициатива направлена на то, чтобы расширить возможности для российских футболистов, укрепить внутренний рынок и повысить уровень подготовки отечественных игроков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Низкоударные кардио-упражнения на кухонном стуле рекомендуют физиотерапевты сегодня в 6:50

Кардио на кухонном стуле: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Простая мебель может заменить тренажёр: пять упражнений на стуле помогут разогнать сердце и проработать мышцы без лишней нагрузки.

Читать полностью » Тренировка 12-3-30 на беговой дорожке: рекомендации врачей сегодня в 6:10

Ходьба на уклоне: почему 30 минут могут стать испытанием для выносливости

Тренировка "12-3-30" набирает популярность во всем мире. Чем объясняется её эффективность и кому стоит попробовать этот метод?

Читать полностью » Полная тренировка тела за 15 минут: рекомендации врачей по пользе сегодня в 5:50

15 минут, которые меняют тело: короткие тренировки с эффектом марафона

Уделите себе всего 15 минут — этого хватит для полноценной тренировки всего тела. Узнайте, как короткие комплексы помогут укрепить мышцы и ускорить метаболизм.

Читать полностью » Польза отжиманий для осанки и сердечно-сосудистой системы — мнение специалистов сегодня в 5:10

Отжимания, которые делают иначе: секретные вариации для тела и силы

Отжимания можно выполнять десятками способов. Узнайте, как сделать это упражнение полезным и интересным независимо от уровня подготовки.

Читать полностью » Университет Мичигана назвал оптимальные перерывы для снижения вреда сидячего образа жизни сегодня в 4:50

Что происходит с сердцем, если целый день провести за столом

Сидячая работа не приговор для сердца. Простые шаги помогут сохранить здоровье и энергию даже тем, кто проводит за столом весь день.

Читать полностью » Тренировки с фитнес-резинками: упражнения для спины, ног и пресса сегодня в 4:37

Маленькая резинка заменяет спортзал: ноги и пресс прокачиваются по-новому

Фитнес-резинки заменят спортзал дома: упражнения для всех групп мышц, правила тренировок и секреты женских программ против целлюлита.

Читать полностью » Фитнес-тренеры перечислили эффективные тренировки для новичков сегодня в 4:10

Главный секрет начала фитнеса: упражнения, которые выдержит каждый

Новички часто задаются вопросом: с чего начать тренировки? Ответ прост — выбирайте доступные упражнения, которые помогут укрепить тело и сохранить мотивацию.

Читать полностью » Выпады: какие мышцы работают и как правильно выполнять упражнение — врачи сегодня в 3:50

Одно упражнение, которое делает ноги сильнее без спортзала

Выпады способны преобразить тренировку без сложного оборудования. Узнайте, какие варианты упражнения помогут укрепить мышцы и добавить силы.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Новый мир информации: Захарова о крахе западной гегемонии и росте влияния России
Культура и шоу-бизнес

Новый сезон "Белого лотоса" перенесёт действие сериала во Францию — HBO
Красота и здоровье

Доктор Шишонин: максимальный оздоровительный эффект даёт быстрая ходьба
Туризм

Где пить лучший турецкий чай: сады и старинные чайханы
Авто и мото

McLaren не спешит выпускать электромобили — заявление гендиректора Ник Коллинз
Еда

Домашний торт Коровка с арахисом и варёной сгущёнкой сохраняет нежную текстуру
Дом

Что нужно продумать в квартире, прежде чем завести кошку
Авто и мото

Эксперты: рост ввоза подержанных машин в Приморье связан со страхом новых правил
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet