Возвращение легенды: RPCS3 снова работает на Windows после саботажа

В течение почти трёх месяцев пользователи Windows не могли скачать свежие сборки эмулятора PlayStation 3 RPCS3. Причиной стала ошибка в компиляторе Microsoft MSVC версии 17.14, из-за которой программа работала нестабильно и фактически была непригодна к использованию. Всё это время обновления выходили только для Linux и macOS.

Теперь ситуация изменилась: благодаря исправлению от разработчика под ником elad335 новые сборки снова доступны и для Windows.

В чём была проблема

Эмулятор PlayStation 3 использует сложную систему потоков для работы с PPU и SPU (центральными и сопроцессорами архитектуры консоли). Именно в этой части возник конфликт с компилятором MSVC 17.14.

Ошибка проявлялась только при сборках под Windows.

Linux и macOS не затронуло, так как там применяются другие компиляторы.

Проблема сохраняется в MSVC даже спустя три месяца после обнаружения.

По словам команды RPCS3, это был редкий случай, когда ошибка стороннего инструмента (MSVC) "подсветила" баг в самом эмуляторе. Исправив код эмулятора, разработчики смогли обойти недоработку компилятора.

Как решили проблему

Пользователь GitHub elad335 предложил исправление в коде потоков PPU/SPU. Это обновление позволило обойти ошибку компилятора и вернуть совместимость с Windows.

Теперь последнюю версию RPCS3 снова можно скачать на официальном сайте проекта.

Сравнение платформ RPCS3 в последние месяцы

Платформа Состояние в июне-августе 2025 Текущее состояние Windows Нет стабильных сборок (из-за MSVC 17.14) Новые версии доступны Linux Сборки регулярно выходили Сохраняется поддержка macOS Сборки регулярно выходили Сохраняется поддержка

Почему это важно

RPCS3 — первый эмулятор, который позволяет запускать значительную часть библиотеки PlayStation 3 на ПК. Его стабильность критически важна для пользователей Windows, которые составляют основную аудиторию проекта.

Возвращение сборок для Windows означает:

доступ к последним улучшениям производительности;

исправления багов и новые возможности;

синхронизацию с версиями для Linux и macOS.

Советы шаг за шагом для пользователей

Скачать последнюю сборку RPCS3 с официального сайта. Проверить настройки компилятора и обновить драйверы видеокарты. Если ранее использовалась устаревшая версия, перенести сохранения вручную. Настроить эмулятор для конкретных игр — база совместимости доступна онлайн. Следить за новыми обновлениями: команда RPCS3 регулярно выпускает nightly-сборки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использовать сборку с багом MSVC → вылеты и нестабильная работа → перейти на последнюю исправленную версию.

Игнорировать обновления → пропустить патчи совместимости → скачать свежий релиз с сайта RPCS3.

Полагаться только на Windows → рисковать при сбоях компилятора → при желании использовать Linux/macOS для стабильности.

А что если…

Если Microsoft не исправит ошибку в MSVC, разработчикам придётся и дальше искать обходные пути. Если же компания устранит баг, стабильность сборок RPCS3 на Windows повысится ещё больше. В долгосрочной перспективе проект может даже создать отдельную систему тестов для компиляторов.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Возвращение сборок для Windows Ошибка MSVC пока не исправлена Исправление бага в коде RPCS3 Возможны новые конфликты с компиляторами Пользователи снова получают nightly-сборки Три месяца простоя замедлили развитие проекта на Windows Повышение устойчивости к ошибкам инструментов Требуется постоянная работа над совместимостью

FAQ

Почему не было сборок для Windows?

Из-за ошибки в компиляторе Microsoft MSVC 17.14.

На каких системах работал RPCS3 без проблем?

На Linux и macOS.

Кто исправил баг?

Разработчик elad335 внёс правки в код потоков PPU/SPU.

Исправила ли Microsoft свой компилятор?

Нет, ошибка сохраняется.

Где скачать актуальную версию RPCS3?

На официальном сайте проекта.

Мифы и правда

Миф: RPCS3 не поддерживает Windows.

Правда: поддержка есть, просто на время возникла проблема с компилятором.

Миф: виноват только Microsoft.

Правда: ошибка MSVC выявила баг в RPCS3, который тоже пришлось исправлять.

Миф: Linux и macOS работают быстрее.

Правда: дело не в скорости, а в том, что они использовали другие компиляторы.

Три интересных факта

RPCS3 способен запускать сотни игр для PS3, включая эксклюзивы, недоступные на других платформах. Эмулятор — проект с открытым исходным кодом, его поддерживает сообщество энтузиастов. Баг MSVC стал примером того, как ошибки инструментов могут выявлять слабые места в проектах.

Исторический контекст