Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл выступил с заявлением о духовном единстве на постсоветском пространстве.

Его слова, опубликованные на официальном сайте РПЦ, подчеркивают важность сохранения духовных связей вне зависимости от политических реалий.

Патриарх отметил, что для РПЦ не существует политических границ на территории бывшего СССР. Он подчеркнул значимость таких городов как Киев и Минск в качестве важных духовных центров единой Святой Руси. По его словам, это понимание разделяет большинство духовенства и верующих, даже в тех регионах, где подобные взгляды могут привести к серьезным последствиям.

Предстоятель РПЦ выразил особую озабоченность ситуацией на Украине, охарактеризовав ее как период смуты. Он высоко оценил мужество тех, кто сохраняет верность церкви в сложившихся обстоятельствах.

Патриарх Кирилл подчеркнул невозможность компромиссов в вопросах веры, отметив, что Церковь является провозвестником Божией правды. Он выразил благодарность епископату и духовенству во всех странах исторической России за сохранение канонического единства.

Предстоятель РПЦ также отметил, что Русская церковь является единственным институтом, связывающим Россию, Украину, Белоруссию и другие страны постсоветского пространства. Он указал на то, что противники духовного единства видят в Русской церкви основного оппонента.

В заключение патриарх Кирилл подчеркнул роль Русской церкви в поддержании надежды для людей, осознающих себя гражданами единой Святой Руси в духовном и философском смысле.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)