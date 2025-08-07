Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тюрьма
Тюрьма
© flickr.com by HarshLight is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Уральский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:59

От кресла губернатора до розыска: что известно о деле Бориса Дубровского

Бывшего губернатора Челябинской области объявили в федеральный розыск

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в федеральный розыск. Согласно данным базы МВД, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело, однако конкретная статья в открытых источниках не указывается.

Дубровский возглавлял один из ключевых промышленных регионов Урала с 2014 года, но покинул пост досрочно весной 2019 года. После отставки его имя несколько раз фигурировало в судебных процессах. В частности, магнитогорское предприятие, специализирующееся на монтаже строительных конструкций, подало иск о признании экс-губернатора банкротом.

Летом 2023 года арбитражный суд Челябинской области удовлетворил это требование, запустив процедуру реструктуризации долгов. На момент публикации материала в отношении компании-истца уже открыто конкурсное производство.

"19 июля 2023 года арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании Дубровского банкротом. После этого была запущена процедура реструктуризации долгов", — пишет РИА Новости.

В правоохранительных органах традиционно воздерживаются от пояснений на ранних стадиях расследования. Однако эксперты не исключают связи уголовного преследования с финансовыми проблемами экс-губернатора.

Напомним, что Дубровский — не первый высокопоставленный чиновник из этого региона, столкнувшийся с правовыми последствиями после отставки. Ранее аналогичные ситуации происходили и с другими представителями региональной элиты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Работникам уральских заводов предлагают жилье со скидкой до 20% 03.08.2025 в 23:13

В Екатеринбурга действует специальная программа и жильё по ней можно купить дешевле: кто может обращаться

В Екатеринбурге стартовала уникальная программа, позволяющая работникам ведущих промышленных предприятий приобрести жильё со значительной скидкой. Строительный холдинг при поддержке областного министерства промышленности предлагает сотрудникам пяти крупных заводов скидку до 20% на квартиры в новостройках города.

Читать полностью » На Урал надвигаются холода и заморозки 03.08.2025 в 20:25

Летние морозы и грозы: что принесет уральцам начало августа

На Средний Урал надвигается резкое похолодание. По данным метеорологов, в ночь на 4 августа в Свердловской области ожидаются первые заморозки — температура у поверхности почвы местами опустится до +2…+4 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+25, но ночи будут по-осеннему холодными.

Читать полностью » Над Уралом развернули рекордных размеров флаг ВДВ 02.08.2025 в 23:58

Небесное полотнище: парашютист установил рекорд с гигантским флагом десантников

В Свердловской области состоялось впечатляющее событие, посвященное 95-летию Воздушно-десантных войск. Мастер спорта России Александр Косков совершил уникальный парашютный прыжок с гигантским флагом ВДВ, размеры которого достигали тридцати метров в ширину и сорока метров в длину.

Читать полностью » На Ямале модернизировали энергообъект для бесперебойной работы газоперерабатывающего завода 02.08.2025 в 16:35

Энергия для газа: как на Ямале укрепили электроснабжение стратегического предприятия

В Ямало-Ненецком автономном округе завершилась масштабная модернизация подстанции "ГКС-Холмогорская", обеспечивающей электроэнергией Вынгапуровский газоперерабатывающий завод. На работы по повышению надежности энергоснабжения компания "Россети Тюмень" направила более 7 миллионов рублей.

Читать полностью » Курганцы остались без горячей воды на всё лето из-за капитального ремонта сетей 01.08.2025 в 22:46

Кипятим ведрами: почему в Кургане на три месяца отключают горячую воду

Жители центральной части Кургана уже второй год подряд сталкиваются с длительным отключением горячего водоснабжения — с конца мая до середины сентября в их домах нет горячей воды. В мэрии ранее заверяли, что в 2024 году отключения будут единоразовыми, однако в 2025 году ситуация повторилась. Местные жители опасаются, что такая практика продолжится и в следующем году.

Читать полностью » В Тюмени открылась выставка о моде XX века 01.08.2025 в 20:05

Ностальгическое путешествие: как в усадьбе Колокольниковых оживили моду прошлого столетия

В музее "Усадьба Колокольниковых" стартовала необычная выставка под названием "Легко ли быть молодым", посвященная моде и стилю жизни тюменцев в XX веке. Экспозиция, которая будет работать до 30 сентября, предлагает посетителям совершить путешествие по десятилетиям, исследуя, как социальные изменения отражались на внешнем облике и привычках молодежи.

Читать полностью » Крупный пожар в Челябинске охватил площадь в 2000 квадратных метров 01.08.2025 в 17:33

Горящий склад: как спасатели борются с огнем на челябинской

В Челябинске продолжается масштабная операция по ликвидации пожара на складах, расположенных на улице Игуменка. По последним данным, площадь возгорания достигла 2300 квадратных метров, что потребовало привлечения значительных сил и средств. На месте происшествия работают более 130 спасателей, задействовано 37 единиц специализированной техники.

Читать полностью » Иностранец из Индии погиб в зоне СВО и посмертно награждён орденом Мужества 01.08.2025 в 6:16

От ткацкого станка до штурмовой группы: как доброволец из Индии не успел получить паспорт РФ

Он приехал из Индии ради любви и мечты стать солдатом. Почему Сридхар Рауагуру оказался на фронте, что оставил после себя — и с чем теперь борется его вдова?

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт запечённой свинины с грибами и сыром: ингредиенты и пошаговая инструкция
Еда

Рецепт домашней куриной ветчины: как приготовить за 1,5 часа с минимальным набором ингредиентов
Садоводство

Лекарственные травы Калмыкии: какие сажать весной и осенью?
Еда

Университет RMIT: биоуголь из кофейной гущи снижает потребление песка в строительстве
Наука и технологии

Китай и Россия создадут лунный ядерный реактор к 2036 году — подписан меморандум
Туризм

Что посмотреть в Улан-Удэ: памятники, буддийские дацаны и термальные источники
Питомцы

Собаки чаще болеют летом: названы симптомы, требующие визита к ветеринару
Культура и шоу-бизнес

Сценарий "Бэтмена 2" завершён — DC подтвердили запуск съёмок в 2026 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru