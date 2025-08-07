От кресла губернатора до розыска: что известно о деле Бориса Дубровского

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в федеральный розыск. Согласно данным базы МВД, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело, однако конкретная статья в открытых источниках не указывается.

Дубровский возглавлял один из ключевых промышленных регионов Урала с 2014 года, но покинул пост досрочно весной 2019 года. После отставки его имя несколько раз фигурировало в судебных процессах. В частности, магнитогорское предприятие, специализирующееся на монтаже строительных конструкций, подало иск о признании экс-губернатора банкротом.

Летом 2023 года арбитражный суд Челябинской области удовлетворил это требование, запустив процедуру реструктуризации долгов. На момент публикации материала в отношении компании-истца уже открыто конкурсное производство.

"19 июля 2023 года арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании Дубровского банкротом. После этого была запущена процедура реструктуризации долгов", — пишет РИА Новости.

В правоохранительных органах традиционно воздерживаются от пояснений на ранних стадиях расследования. Однако эксперты не исключают связи уголовного преследования с финансовыми проблемами экс-губернатора.

Напомним, что Дубровский — не первый высокопоставленный чиновник из этого региона, столкнувшийся с правовыми последствиями после отставки. Ранее аналогичные ситуации происходили и с другими представителями региональной элиты.