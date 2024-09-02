Удаление бутонов после цветения: секрет пышного цветения роз на следующий сезон

После цветения розового куста необходимо удалить бутоны вместе с веткой над местом роста новых побегов. Тогда обрезанная ветка в следующем сезоне подарит пышное цветение.

Правила обрезки:

— Однолетние розы обрезают над верхним глазком, который находится под бутоном.

— Двухлетние розы обрезают, оставляя 2-3 глазка от основания.

— Взрослые розы, старше трёх лет, освобождают от сухих и слабых веточек.

Чтобы стимулировать повторное цветение, срез следует выполнять над внешней почкой, которая находится у основания листа на стебле. Расстояние от почки до среза должно составлять примерно 5-8 мм.

Уточнение: Роза — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипоовник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Боольшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.

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