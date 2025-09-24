Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
рыба-улитка
рыба-улитка
© en.wikipedia.org by Неизвестный автор is licensed under free for commercial use
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:42

Розовый монстрик с буграми и улыбкой: как странные рыбы-улитки выживают на четырёх километрах глубины

Учёные подтвердили, что рыбы-улитки обитают на глубине свыше 4000 метров и обладают уникальными адаптациями

Глубины океана до сих пор остаются загадочными для человечества. Даже с развитием современных технологий учёные лишь прикоснулись к тайнам подводного мира. Недавнее открытие у побережья Калифорнии стало ещё одним подтверждением того, что в недрах океана скрывается огромное количество неизведанных форм жизни. На глубинах более трёх тысяч метров биологи обнаружили три новых вида рыб-улиток (семейство Liparidae).

Одной из самых необычных находок оказалась бугристая рыба-улитка Careproctus colliculi - крошечное розовое существо с бугристой кожей, выпуклыми глазами и забавной "улыбкой", напоминающей персонажей мультфильмов. Это открытие стало важным шагом в понимании биоразнообразия глубоководных зон и вызвало большой интерес в научных кругах.

"Наше открытие не одного, а трёх новых видов рыб-улиток напоминает, как много нам ещё предстоит узнать о жизни на Земле", — отметил морской биолог Маккензи Геррингер из SUNY Geneseo.

Сравнение новых видов рыб-улиток

Вид Особенности внешности Глубина обитания Адаптация
Careproctus colliculi Бугристая кожа, "улыбка" 3268-4119 м Устойчивость к давлению
Второй вид (неофициальное название) Более гладкое тело, крупные глаза 3300-4000 м Способность удерживаться присоской на дне
Третий вид (неофициальное название) Полупрозрачное тело около 4000 м Маскировка в темноте

Советы шаг за шагом (для исследователей океана)

  1. Использовать дистанционно управляемые аппараты (например, Doc Ricketts от MBARI) для сбора образцов.

  2. Проводить видеонаблюдение в естественной среде обитания.

  3. Отбирать образцы осторожно, чтобы сохранить целостность организма.

  4. Фиксировать морфологические особенности и проводить ДНК-анализ.

  5. Сравнивать новые данные с уже известными видами для уточнения систематики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование глубоководных экосистем в научных программах.
    Последствие: потеря уникальных знаний о биоразнообразии.
    Альтернатива: регулярные экспедиции и развитие технологий глубоководных исследований.

  • Ошибка: приоритет промышленной добычи ресурсов над изучением среды.
    Последствие: разрушение экосистем, о которых почти ничего не известно.
    Альтернатива: баланс между экологией и экономикой, предварительные экологические оценки.

  • Ошибка: сбор образцов без должной фиксации.
    Последствие: невозможность подтвердить открытие новых видов.
    Альтернатива: строгие протоколы хранения и анализа.

А что если…

А что если в будущем человечество начнёт активно осваивать глубины океана ради ресурсов? Учёные предупреждают: вмешательство может привести к исчезновению целых сообществ организмов, о которых мы пока даже не знаем. Именно поэтому так важно сейчас фиксировать новые виды и документировать экосистемы, чтобы сохранить баланс между промышленным освоением и охраной природы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширение знаний о биоразнообразии Высокая стоимость исследований
Применение новых технологий (ROV) Трудности фиксации видов из-за хрупкости тел
Возможность прогнозировать изменения экосистем Опасность промышленного давления на глубины
Повышение интереса к охране океана Ограниченный доступ к данным для широкой публики

FAQ

Почему рыбы-улитки получили такое название?
Из-за присоски на брюшке, с помощью которой они удерживаются на дне и даже на панцирях крабов.

Где ещё встречаются рыбы-улитки?
Они распространены во всех океанах мира, но на больших глубинах наблюдаются крайне редко.

Чем интересно открытие для науки?
Оно помогает понять, как организмы адаптируются к экстремальным условиям — высоким давлениям, низким температурам и отсутствию света.

Мифы и правда

  • Миф: на глубине почти нет жизни.
    Правда: даже на глубинах свыше 8000 м встречаются сложные организмы, включая рыб-улиток.

  • Миф: все глубоководные рыбы опасны для человека.
    Правда: большинство видов безвредны и крайне хрупки.

  • Миф: изучение океана менее важно, чем освоение космоса.
    Правда: океан играет ключевую роль в климате и жизни на Земле.

Исторический контекст

Изучение глубоководных зон началось активно лишь в XX веке с появлением батискафов. Первые рыбы-улитки были описаны ещё в XIX веке, но массовые находки стали возможны только благодаря современным подводным роботам. Организации вроде MBARI внесли огромный вклад в документирование жизни на больших глубинах. Сегодня открытие новых видов — это не исключение, а скорее закономерность: чем глубже спускается техника, тем больше находок делают учёные.

Три интересных факта

  1. Рыбы-улитки могут жить на глубине более 8000 метров — это абсолютные рекордсмены среди позвоночных.

  2. Их присоска на брюшке позволяет удерживаться даже на движущихся объектах, например крабах.

  3. Некоторые виды рыб-улиток обладают полупрозрачным телом, через которое видно внутренние органы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Массачусетский университет сообщил о высокой вероятности взрыва черной дыры в ближайшие 10 лет сегодня в 4:47

Взрыв черной дыры может случиться уже в этом десятилетии: вероятность 90%

Ученые заявили о 90% вероятности взрыва черной дыры в ближайшее десятилетие. Почему это событие станет историческим и что мы можем увидеть?

Читать полностью » Current Biology: у муравьёв обнаружен уникальный механизм защиты генов запаха сегодня в 3:16

Невидимый барьер внутри мозга: как муравьи избегают хаоса в запахах

Учёные раскрыли тайну, как муравьи поддерживают сверхточное обоняние, позволяющее им ориентироваться и выживать в сложном мире запахов.

Читать полностью » MBARI: у побережья Калифорнии описаны три новых вида рыб-улиток сегодня в 2:16

Рыбы с лицами загадок: в Тихом океане нашли виды, которых не было в каталогах

Ученые нашли в Тихом океане три ранее неизвестных вида глубоководных рыб. Их необычные черты и условия жизни переворачивают представление о биоразнообразии.

Читать полностью » Журналист Ной Смит: общий рост рабочих мест сохраняется несмотря на ИИ сегодня в 1:27

Машины против молодежи: почему ИИ помогает старшим программистам, а не начинающим

ИИ постепенно меняет правила игры на рынке труда, и особенно остро это чувствуют молодые специалисты. Но действительно ли ситуация так однозначна?

Читать полностью » CNRS: солнечное излучение сделает планету непригодной для жизни сегодня в 0:26

Земля готовит сюрприз: океаны исчезнут, даже если люди не вмешаются

Учёные рассчитали, что Солнце изменит Землю до неузнаваемости. Через миллиарды лет планета станет сухой и горячей, но есть важная деталь.

Читать полностью » Высокий уровень образования снижает сексуальную активность вчера в 23:48

Карьерные амбиции против личной жизни: как диплом меняет интимную сферу

Учёные выяснили: высокий уровень образования связан со снижением сексуальной активности. Причины — не гены, а карьера, стереотипы и социальные факторы.

Читать полностью » Арктические диатомеи научились кататься на коньках по льду при экстремальном морозе вчера в 23:15

В толще арктического льда происходит невероятное: одноклеточные устроили соревнования по скольжению

Учёные обнаружили: диатомовые водоросли в арктическом льду двигаются при -15 °C, меняя представление о жизни в экстремальных условиях.

Читать полностью » На границе ядра и мантии Земли произошла деформация в 10 сантиметров вчера в 22:42

Земная мантия сдвинулась: это может изменить всё, что мы знаем о нашей планете

Учёные зафиксировали сдвиг на границе ядра и мантии Земли в 2006–2008 годах. Даже 10 см деформации повлияли на магнитное поле планеты.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Дизайнер Mazda Том Матано, автор Miata и RX-7, скончался на 77-м году жизни
Авто и мото

В 80–90-х Chevrolet использовала лампу Trouble Light для подсветки моторного отсека
Авто и мото

Toyota Research Institute тестирует приложение ChargeMinder для оптимизации зарядки электромобилей
Технологии

iPhone 17 Pro Max получил быструю зарядку 36 Вт против 30 Вт у iPhone 16 Pro Max
Питомцы

Ветеринары выявили 5 главных причин, почему собаки едят слишком быстро
Авто и мото

Компания Nissan подтвердила: Sentra девятого поколения сохранил мотор 2.0 на 149 л.с.
Питомцы

Ветеринары установили связь между музыкой и поведением домашних питомцев
Спорт и фитнес

Тренер посоветовал делать наклоны и разминку шеи для профилактики проблем со спиной и сосудами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet